Licencia CDMX: 50% para adultos mayores y discapacitados

| 17:45 | José Pablo Espíndola | Uno TV
En CDMX ya puedes tramitar tu licencia de conducir permanente. Costo $1,500, con 50% de descuento para adultos mayores y personas con discapacidad.
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) es la encargada de tramitar la licencia de conducir tipo A con vigencia permanente, con un costo de $1,500 pesos. Sin embargo, adultos mayores y personas con discapacidad pueden acceder a un descuento del 50%, pagando únicamente $750 pesos.

Este trámite está dirigido a ciudadanos de la Ciudad de México y del Estado de México que cuenten con antecedentes de licencia tipo A expedida por Semovi y que cumplan con las siguientes condiciones:

  • No tener sanciones en el programa Conduce sin alcohol.
  • No haber estado involucrados en hechos de tránsito graves por negligencia o impericia.

Requisitos

  1. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta de residencia).
  2. Comprobante de domicilio en CDMX o Edomex.
  3. Licencia de conducir tipo A expedida por la Semovi.
  4. Línea de captura pagada ($1,500 pesos o $750 con descuento).

Modalidades y costos

  • Licencia tipo A permanente: $1,500 pesos.
  • Con descuento del 50%: $750 pesos (adultos mayores con tarjeta INAPAM o personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX).
  • Licencia tipo A con vigencia de 3 años: $1,099 pesos.

Trámite en línea paso a paso

  1. Ingresar al portal oficial de Licencia Permanente CDMX.
  2. Iniciar sesión con tu Llave CDMX (si no tienes, puedes crearla en línea).
  3. Llenar el formulario y adjuntar los documentos requeridos.
  4. Descargar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados.
  5. En caso de requerir el plástico, agenda una cita en módulos de la Semovi o Tesorería y preséntate con tu constancia.
  6. La licencia permanente será entregada de manera inmediata.

