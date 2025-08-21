GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) es la encargada de tramitar la licencia de conducir tipo A con vigencia permanente, con un costo de $1,500 pesos. Sin embargo, adultos mayores y personas con discapacidad pueden acceder a un descuento del 50%, pagando únicamente $750 pesos.

Este trámite está dirigido a ciudadanos de la Ciudad de México y del Estado de México que cuenten con antecedentes de licencia tipo A expedida por Semovi y que cumplan con las siguientes condiciones:

No tener sanciones en el programa Conduce sin alcohol .

. No haber estado involucrados en hechos de tránsito graves por negligencia o impericia.

Requisitos

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta de residencia). Comprobante de domicilio en CDMX o Edomex. Licencia de conducir tipo A expedida por la Semovi. Línea de captura pagada ($1,500 pesos o $750 con descuento).

Modalidades y costos

Licencia tipo A permanente : $1,500 pesos.

: $1,500 pesos. Con descuento del 50% : $750 pesos (adultos mayores con tarjeta INAPAM o personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX).

: $750 pesos (adultos mayores con tarjeta INAPAM o personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX). Licencia tipo A con vigencia de 3 años: $1,099 pesos.

Trámite en línea paso a paso

Ingresar al portal oficial de Licencia Permanente CDMX. Iniciar sesión con tu Llave CDMX (si no tienes, puedes crearla en línea). Llenar el formulario y adjuntar los documentos requeridos. Descargar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados. En caso de requerir el plástico, agenda una cita en módulos de la Semovi o Tesorería y preséntate con tu constancia. La licencia permanente será entregada de manera inmediata.

