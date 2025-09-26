Licencia Menstrual en CDMX: ¿cómo justificar faltas escolares por cólicos?

GENERANDO AUDIO...

Licencia Menstrual en CDMX. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Ciudad de México aprobó, el pasado mes de agosto, la Licencia Menstrual, que reconoce el derecho de las estudiantes menstruantes a ausentarse de clases durante los días en que su salud lo requiera, sin que esto afecte su rendimiento académico ni genere sanciones.

La reforma al Artículo 111 de la Ley de Educación local garantiza que:

Las ausencias por síntomas menstruales sean validadas

No se apliquen sanciones disciplinarias por dichas faltas

No se requiere presentar un comprobante médico; basta con el respaldo de los tutores para justificar la falta. Tampoco se establece un límite de días, reconociendo que cada cuerpo es distinto.

La Licencia Menstrual se integra en los principios de inclusión, equidad y no discriminación de la Ley de Educación de la Ciudad de México y en los lineamientos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Aunque la ley ya está vigente, cada institución educativa deberá definir sus lineamientos internos para que la licencia se aplique de manera correcta, garantizando el bienestar de las estudiantes y el reconocimiento de la salud menstrual dentro del sistema educativo.

¿Qué es la menstruación?

La menstruación es un proceso biológico natural que afecta a millones de mujeres y personas menstruantes, pero que históricamente ha sido invisibilizado dentro del sistema educativo. La reforma a la Ley de Educación local permite que las estudiantes puedan justificar su ausencia por síntomas menstruales como cólicos severos, fatiga, náuseas o migrañas.

Estudios en México han mostrado que el 78.9% de las estudiantes universitarias padecen dismenorrea o dolores menstruales agudos, y que un 37% ha faltado a clases, al menos una vez por esta causa. Los síntomas pueden incluir mareos, vómitos, debilidad y ansiedad, llegando a ser incluso discapacitantes.

