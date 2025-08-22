Licencia permanente CDMX: ¿cuándo es el último día para tramitarla?

GENERANDO AUDIO...

La licencia permanente tiene un costo de mil 500 pesos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El trámite para obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) sigue disponible, pero no será indefinido.

Cabe recordar que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que esta modalidad estará vigente hasta diciembre de 2025.

Licencia sin caducidad, pero temporal

La licencia permanente permite a los conductores contar con un permiso sin fecha de vencimiento, lo que representa un ahorro a largo plazo y evita renovaciones constantes.

Sin embargo, la medida no se mantendrá de manera definitiva, ya que forma parte de un programa temporal impulsado por el Gobierno capitalino.

De acuerdo con las autoridades de CDMX, esta etapa busca recaudar hasta mil 500 millones de pesos, que se destinarán a mejorar cruces, banquetas y vías seguras para peatones y ciclistas.

Costo y dónde tramitar la licencia permanente CDMX

La licencia permanente tiene un costo de mil 500 pesos y puede obtenerse de dos maneras:

En línea , en el sitio licenciapermanente.cdmx.gob.mx

, en el sitio licenciapermanente.cdmx.gob.mx De manera presencial, en micromódulos, módulos de la Semovi, alcaldías o en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Requisitos para solicitar la licencia permanente CDMX

En caso de ser un nuevo solicitante, se debe presentar:

Examen de teórico del Reglamento de Tránsito

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Comprobante de pago

Cita impresa

El examen teórico consta de 20 preguntas y se aprueba con al menos 16 aciertos. Si se reprueba en dos intentos, se debe iniciar el proceso desde cero. La Semovi tiene un simulador oficial en su sitio web para quienes deseen practicar.

¿Habrá más oportunidades en el futuro?

De acuerdo con la reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial, el periodo para tramitar la licencia permanente tipo A comenzó el 16 de noviembre de 2024 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aunque la jefa de Gobierno dejó abierta la posibilidad de que la licencia permanente regrese más adelante, insistió en que por ahora el trámite estará disponible únicamente hasta diciembre de 2025.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]