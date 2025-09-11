Licencia permanente en la CDMX tiene nuevo requisito

GENERANDO AUDIO...

Licencia permanente en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La licencia permanente no es un trámite que haya llegado para quedarse, pues el plazo para poder tramitarla está próximo a concluir. Para lograr obtenerla, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) pusieron requisitos, algunos nuevos, para expedir el documento. Ejemplo de ello es el examen teórico.

¿Cuál es el nuevo requisito para sacar la licencia permanente en la CDMX?

Para poder obtener la licencia permanente de conducir emitida por autoridades de la capital del país es necesario cumplir con varios requisitos. Aunque algunos ya estaban establecidos para el trámite de manera previa, el examen teórico no era obligatorio.

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Movilidad (Semovi), para poder obtener la licencia de conducir permanente, las personas deberán presentar: certificado de Curso Teórico.

El portal también destaca como parte de la información importante que “si es la primera vez que tramitas tu licencia, deberás generar una cita para realizar el “Curso teórico de conducción””

¿Cuáles son los pasos a seguir para tramitar la licencia de manejo permanente?

De acuerdo con lo establecido en el portal de la Semovi, los interesados en tramitar la licencia permanente de manejo deberán seguir sencillos pasaos para lograrlo.

Primero: iniciar sesión con Llave CDMX Expediente. En caso de no tener una es necesario crearla

Segundo: da clic en “Iniciar” y posteriormente en “Nuevo trámite”

Tercero: elige cómo quieres pagar, puede ser en línea o con línea de captura

Cuarto: completa los campos de carga de Identificación Oficial, comprobante de no adeudos, certificado de Curso Teórico