Si necesitas sacar tu licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX), y tienes problemas de horario durante la semana, aquí te compartimos tres módulos de la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi), bien calificados donde puedes tramitarla, incluso los sábados.

¿Por qué estos tres módulos destacan?

La Semovi opera múltiples puntos para trámites vehiculares, tanto fijos como móviles. Aunque no hay calificaciones específicas listadas en la web, los módulos más referidos en reseñas, como las de Google Maps, incluyen:

Módulo en División del Norte , en Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores, C.P. 03320, en la alcaldía Benito Juárez.

, en Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores, C.P. 03320, en la alcaldía Benito Juárez. Módulo en Insurgentes Sur, en el estacionamiento de Walmart Universidad, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

en el estacionamiento de Walmart Universidad, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Módulo Móvil 29, en Jesús García #50, Colonia Buenavista, C.P. 06350, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué elegirlos?

Puedes ir en fin de semana, sin sufrir filas entre semana

sin sufrir filas entre semana Tienen buena disponibilidad de servicio durante todo el día

de servicio durante todo el día Están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad

¿Cómo tramitar tu licencia permanente en CDMX?

Agrega tu cita en el portal de citas de Semov i

i Elige uno de los tres módulos mencionados arriba o el que mejor te convenga

Consulta los requisitos y prepárate, ya sea para renovación o trámite por primera vez

Recomendaciones para tu trámite

Confirma si el módulo elegido abre en sábado, especialmente útil si tu semana es complicada

Acude con tus documentos completos y asegúrate de seguir las indicaciones para evitar contratiempos

No olvides estar atento a los anuncios oficiales que las autoridades correspondientes compartan respecto a la expedición de la licencia permanente en CDMX

