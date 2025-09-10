GENERANDO AUDIO...

El río Ameca, en los límites de Tláhuac y Chalco, está siendo sometido a una limpieza profunda por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar un posible desbordamiento durante la temporada de lluvias, luego de más de tres décadas sin una intervención de este tipo.

De acuerdo con autoridades, el desazolve del cauce ha permitido retirar 122 mil metros cúbicos de tierra y basura en un tramo de cinco kilómetros, lo que ayudará a que el río recupere su capacidad natural y disminuya el riesgo para las comunidades aledañas.

Conagua refuerza limpieza del Río Ameca

Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, destacó que no se había realizado una obra de esta magnitud en 35 años. Explicó que las lluvias arrastran sólidos y arena que, con el tiempo, reducen la capacidad del río entre 30 centímetros y un metro por temporada.

Antecedentes y daños por desbordamientos

El año pasado, habitantes de Mixquic en Tláhuac sufrieron pérdidas en cultivos de hortalizas por el desbordamiento del río Ameca. Pobladores como Felipe Ortega advirtieron que, en temporada de lluvias, el nivel del agua sube demasiado, lo que aumenta el riesgo de inundaciones cuando el cauce está ensolvado.

José Galicia, productor local, señaló que las afectaciones llegaron hasta un 90% y en algunos casos al 100% de las cosechas. También subrayó que desde hace tiempo habían solicitado estas obras para proteger sus terrenos y viviendas.

Aún faltan 2.5 kilómetros de desazolve, donde la maquinaria pesada continúa trabajando para recuperar el cauce del río Ameca.

El plan de rehabilitación incluye también la conexión del río con el Canal General, lo que permitirá mejorar el flujo del agua y reducir riesgos en temporadas de lluvias intensas.