Línea 1 del Metro de CDMX reabre en octubre totalmente. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reabrirá completamente durante el mes de octubre, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un evento público del programa Mercomuna, celebrado el pasado 24 de septiembre.

“Tenemos un gran programa de movilidad. Y vamos a seguir apoyando y renovando el Metro. El próximo mes se abrirá por fin la Línea 1; llegará a Observatorio”, afirmó la mandataria capitalina.

Clara Brugada también aseguró que se iniciarán los proyectos para la Línea 3 del Metro, como parte del compromiso de su administración con el fortalecimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Resaltó que a pesar de estas inversiones, la tarifa del Metro se ha mantenido sin incrementos.

“La tarifa del Metro no ha aumentado. ¿Por qué? Porque cualquier aumento al Metro es un golpe al estómago de los trabajadores, de las familias que lo usan”, sostuvo la mandataria capitalina.

¿Qué día es la reapertura total de la Línea 1 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno no especificó el día de octubre, solamente se limitó a indicar que ese mes reabriría por completo.

Finalmente, Brugada Molina celebró la importancia del Metro en la vida diaria de la capital y reafirmó su decisión de seguir impulsando su modernización: “¡Qué viva nuestro Metro!”, concluyó.

