Línea 1 del Metro operará totalmente en octubre; anuncian cambios de horario

| 15:25 | Sergio Iván González | Uno TV
Línea 1 del metro reabrirá totalmente
Línea 1 del metro beneficiará a capitalinos. Fotos: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció durante un acto público la reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tras más de tres años de obras de modernización.

La inversión anunciada inicialmente en este tramo fue de 37 mil millones de pesos, y se estima que beneficiará a más de 1.5 millones de usuarios diarios.

Cambios de horario previos a la reapertura de la Línea 1

Como parte de los ajustes previos a la reapertura de las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, el STC Metro informó que el tramo que actualmente opera de Pantitlán a Chapultepec cerrará más temprano de lo habitual.

El Metro detalló que durante los fines de semana siguientes el servicio terminará a las 22:00 horas:

  • Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
  • Sábado 4 y domingo 5 de octubre
  • Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Esto significa que las últimas corridas saldrán a las 21:30 horas de las terminales Pantitlán y Chapultepec, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Metro CDMX: ¿qué estaciones estarán cerradas en septiembre?]

Servicio alternativo de transporte

Durante estos fines de semana, la Red de Transporte de Pasajeros ofrecerá servicio alternativo de 22:00 a 00:00 horas, para garantizar la movilidad mientras se realizan los ajustes finales previos a la reapertura.

Próximos trabajos en la Línea 3

La jefa de Gobierno adelantó que inmediatamente después de la reapertura de la Línea 1, comenzarán los trabajos de remodelación en la Línea 3 del Metro, continuando con la modernización del sistema de transporte de la capital.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Surge “Lady Metro”: cachetea y patea a policía en estación Zócalo

Ciudad de México

Surge “Lady Metro”: cachetea y patea a policía en estación Zócalo

Línea 1 del Metro tendrá servicio sólo hasta las 22:00 horas durante 3 fines de semana; fechas

Ciudad de México

Línea 1 del Metro tendrá servicio sólo hasta las 22:00 horas durante 3 fines de semana; fechas

Cierran estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro CDMX

Ciudad de México

Cierran estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro CDMX

Hombre se arroja a las vías en estación Copilco; detienen Línea 3 del Metro

Ciudad de México

Hombre se arroja a las vías en estación Copilco; detienen Línea 3 del Metro

Etiquetas: