Línea 5 del Cablebús tendrá 12 estaciones y pasará por tres alcaldías

Línea 5 de Cablebús tendrá 12 estaciones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la construcción de la Línea 5 del Cablebús, que contará con 12 estaciones y beneficiará directamente a habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y algunas colonias de Benito Juárez. La obra, próxima a iniciar, fue presentada como un compromiso para conectar zonas históricamente marginadas como San Bartolo Ameyalco.

¿Qué más se sabe del Cablebús Línea 5?

El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, detalló que la nueva Línea tendrá 10 estaciones troncales y dos antenas, con una ruta que irá de San Bartolo Ameyalco a Mixcoac.

“Entonces, este es un gran logro, les voy a decir las estaciones, son 12 estaciones, 10 estaciones troncales y dos estaciones de antena. En la antena se van a conectar a El Tanque y del Tanque van a llevarse hacia Mixcoac”, secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

¿En dónde conectará la Línea 5 de Cablebús?

A lo largo del trayecto, se conectará con diversos medios de transporte como las Líneas 7 y 12 del Metro, Metrobús Línea 3, Trolebús Línea 3 y 13, RTP, y una futura Línea que irá del Metro Chapultepec a la UAM Xochimilco.

Entre las colonias beneficiadas están Ampliación Tlacoyaque, Santa Rosa, Lomas de la Era, Torres de Potrero, La Angostura, Tetelpan, Martinica y Santa Lucía. El objetivo es no solo mejorar la movilidad, sino integrar rutas de transporte que alimenten cada estación sin desplazar a las comunidades existentes.

García Nieto subrayó que la decisión de extender la Línea hasta San Bartolo Ameyalco fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la intención de priorizar la conectividad en zonas con altos índices de marginación. El sistema utilizará cabinas monocable con capacidad para 10 personas y buscará ofrecer un transporte eficiente, seguro y digno para miles de usuarios diarios.

El proyecto ya cuenta con estudios técnicos y dará inicio próximamente, como parte de la política de movilidad integrada y sustentable del actual gobierno capitalino.

