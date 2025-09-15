Línea A del Metro CDMX sigue inundada: continúa servicio provisional

| 07:58 | Lidia Rivera | UnoTV | CDMX
Inundaciones afectan servicio en Metro CDMX Línea A.
Inundaciones afectan servicio en Metro CDMX Línea A. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) Línea A informó que el servicio provisional entre Pantitlán y Santa Martha continuará activo este lunes, tras las fuertes lluvias registradas el 14 de septiembre que ocasionaron ingreso de agua a las instalaciones.

  • Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen cerradas debido a encharcamientos.

Metro CDMX Línea A: estaciones afectadas por las lluvias

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, confirmó que personal especializado realiza trabajos de bombeo y revisión en la zona afectada para reabrir la totalidad de la Línea A.
“Se mantienen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz por acumulación de agua del exterior; el objetivo es restablecer el servicio completo lo antes posible”, señaló el Metro en un comunicado oficial.

Servicio alterno gratuito en la Línea A del Metro CDMX

Para apoyar a las personas usuarias, el servicio gratuito de RTP permanece disponible en el tramo Pantitlán-Santa Martha, cubriendo el trayecto donde la circulación del tren está suspendida.
El STC reiteró que el monitoreo es constante y que se informará en tiempo real sobre la reanudación de operaciones en las estaciones cerradas.

Labores de bombeo y seguridad en el Metro CDMX Línea A

El personal técnico del Metro CDMX continúa con la extracción de agua y la revisión de equipos eléctricos y vías, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de reanudar la operación. Las brigadas trabajan en coordinación con instancias de Protección Civil de la Ciudad de México y del Estado de México.

