La explosión de una pipa de gas en la zona del Puente de la Concordia, en Lomas de Zaragoza, Iztapalapa, dejó al menos 19 personas en estado grave, de acuerdo con autoridades capitalinas.

El ISSSTE informó que su Hospital General “José María Morelos y Pavón” recibió a 17 pacientes lesionados, de los cuales tres ya fueron dados de alta. “Todas las personas lesionadas que lo requieran serán atendidas en el ISSSTE, aun cuando no sean derechohabientes. Las puertas de nuestro instituto están abiertas para este tipo de emergencias”, señaló Martí Batres, director del ISSSTE.

Por su parte, Zoé Robledo, director del IMSS, confirmó que el Hospital General de Zona No. 53 atendió a 12 personas con quemaduras de segundo y tercer grado. “Activamos protocolo de emergencia en los hospitales del IMSS de la zona para estar preparados ante la posibilidad de recibir a pacientes”, indicó en X.

El Hospital de Traumatología en Magdalena de las Salinas también se mantiene listo para recibir a personas en estado crítico.

19 pacientes graves y 18 vehículos afectados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que hasta el momento no se han registrado fallecidos, pero sí 19 heridos graves. “Sabemos que tenemos 19 personas lesionadas en situación grave”, señaló.

Los traslados se realizaron en ambulancias del ERUM, Cruz Roja, Protección Civil de Iztapalapa, además de unidades de municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y La Paz. Helicópteros del agrupamiento Cóndores de la SSC también participaron en el operativo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 18 vehículos resultaron dañados por la explosión e incendio.

Distribución de pacientes y hospitales

La Secretaría de Salud capitalina informó que los lesionados fueron canalizados a distintos centros:

12 al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente

9 al Hospital Emiliano Zapata

15 a la Clínica del IMSS en Los Reyes La Paz

15 al Hospital General del ISSSTE José María Morelos y Pavón

4 al Hospital Regional del ISSSTE Ignacio Zaragoza

5 al Instituto Nacional de Rehabilitación Rubén Leñero

Entre los lesionados se encuentra un bebé de seis meses y varios pacientes con quemaduras de hasta 90 y 100% de superficie corporal.

Autoridades locales y federales mantienen coordinación para la atención médica de los heridos y la investigación de las causas de la explosión.

Lista completa de Lesionados

Clínica Hospital Emiliano Zapata

Jaime Berra Urieta – 49 años – SCQ 50% Esteban Rivera Flores – 23 años – SCQ 35% 3. Fredy Sánchez Gil – Edad desconocida – SCQ 50% Jesús Noé Tovar García – Edad desconocida – SCQ 90% Kevin Díaz Monte de Ocampo – Edad desconocida – SCQ 80% Eduardo Noé Morales – Edad desconocida – SCQ 100% Juan Carlos Sánchez Blas – Edad desconocida – SCQ 100% Osvaldo Gutiérrez Espinosa – 28 años – SCQ 40% Óscar García Rivera – Edad desconocida – SCQ 40%

Hospital General Morelos y Pavón

Carlos Amaury Martínez Galicia – 32 años Reséndiz Ana Belén Esparza – 24 años Valentina Mora Luna – Edad desconocida Jonny Flores Lara – 19 años Jonathan Ruiz Dailton Esparza – 30 años Elizabeth Mora – 54 años Bertha Marbian Vázquez – 34 años Yaquelin Contreras Salinas – 29 años Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús – 47 años Brenda Ruiz Medina – 27 años

Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53)

Ángel Tonatiuh Gómez Galván Jorge Islas Flores Eduardo Ramírez Álamos Giovana – Menor de aprox. 12 años Omar Alejandro García Escorza Fernanda Soto Munguía Javier Velasco Ángel Juan Antonio Hernández Betancourt Abril Díaz Castañeda Aarón Gustavo Hernández López Alicia Mateos Teodora Bebé de aproximadamente 6 meses Erick Mateo Terán Hernández César Aldair Cortés Hernández Natanael David Brindis Murillo Alejandro García España Antonio Hernández Gilberto Aarón Leonel Alejandro Velázquez Rodríguez Eduardo Ramírez Armas Giovana Martínez

