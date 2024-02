¡Llegó la hora! Niñopa cambia de mayordomía en Xochimilco

Las campanas lo anunciaron, la comparsa y los chinelos marcaron el ritmo de la celebración, al frente, el Niñopa, de Xochimilco, que de la mano de sus mayordomos, “caminó”, a paso lento, con fervor, hacia la Parroquia de San Bernardino de Siena, en el centro de la demarcación.

Este dos de febrero, el día de cambio de estafeta, llegaría al hogar de la familia Trigueros Olivares, que esperó 39 años para llevar al también conocido como “Niño Padre” a su hogar, bajo su cuidado y protección.

Al filo de las 12 del día, la celebración religiosa católica fue encabezada por el padre Marcos Rodríguez Hernández.

Patricia es parte de la familia que tuvo el privilegio de la mayordomía del año que termina y asegura que es una gran responsabilidad por el cuidado de una figura religiosa, que cuenta con más de 400 años de existencia.

“La luz no le puede tocar, este tipo de luz no le puede dar directamente, hay que cuidar el flash, no podemos besar el ropón. Es algo que, en nuestra vida, yo creo que no vamos a vivir con esta emoción, con estos sentimientos con esta son palabras que no encontramos”.

Patricia Valdés, Mayordomía 2023-2024