Llueve en CDMX: así opera Metro y Metrobús este jueves

| 07:15 | Dulce Juárez | Uno TV
Lluvias y ambiente fresco en la CDMX
Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este jueves con lluvias que afectan distintos puntos de la capital, lo que ha generado tránsito lento y complicaciones para miles de personas que se trasladan en transporte público.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el avance de los trenes es lento en varias Líneas, principalmente en la 2, 3, 8, 9, A y 12, debido a la presencia de lluvia. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones, ya que los tiempos de espera podrían ser mayores a los habituales.

Por su parte, el Metrobús opera con normalidad en todas sus Líneas, solo presenta marcha lenta en la Línea 1 por obstrucción de carril, las estaciones afectadas son: Perisur- Corregidora.

Consulta el estado del servicio dando clic aquí: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

[TE PUEDE INTERESAR: Crimen minuciosamente planeado: revelan detalles del asesinato de colaboradores de Brugada]

Te recomendamos:

A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 21 de agosto

Nacional

A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 21 de agosto

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de agosto de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de agosto de 2025

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo alista marcha este jueves y más movilizaciones en la CDMX

Ciudad de México

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo alista marcha este jueves y más movilizaciones en la CDMX

Guatemala da refugio humanitario a 161 mexicanos que huyeron de Chiapas por violencia

Internacional

Guatemala da refugio humanitario a 161 mexicanos que huyeron de Chiapas por violencia

Etiquetas: , , , ,