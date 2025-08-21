Llueve en CDMX: así opera Metro y Metrobús este jueves

GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este jueves con lluvias que afectan distintos puntos de la capital, lo que ha generado tránsito lento y complicaciones para miles de personas que se trasladan en transporte público.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el avance de los trenes es lento en varias Líneas, principalmente en la 2, 3, 8, 9, A y 12, debido a la presencia de lluvia. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones, ya que los tiempos de espera podrían ser mayores a los habituales.

Por su parte, el Metrobús opera con normalidad en todas sus Líneas, solo presenta marcha lenta en la Línea 1 por obstrucción de carril, las estaciones afectadas son: Perisur- Corregidora.

Consulta el estado del servicio dando clic aquí: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB