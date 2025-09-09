GENERANDO AUDIO...

Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en CDMX Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México registra lluvias fuertes este martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, según el reporte más reciente de la Secretaria de Riesgos.

Además, se presentan chubascos y precipitaciones ligeras en otras zonas de la capital.

Activan alerta amarilla por lluvias

El Sistema de Alerta Temprana informó que se esperan lluvias de diferente intensidad durante la tarde y noche.

En particular, las zonas de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, concentran la mayor actividad de tormenta, mientras que el resto de la ciudad enfrenta lluvias dispersas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la posibilidad de granizo, encharcamientos y caída de ramas o lonas.

Afectaciones en el trasporte

Debido a la presencia de lluvia, el Metro implementó marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, 8, 12, A y B. Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro a las y los usuarios.

Zonas más afectadas por las lluvias en CDMX

En las calles, se reporta incremento en la carga vehicular.

Sobre Avenida Insurgentes, de Paseo de la Reforma a México Tenochtitlán, se registra tránsito lento, mientras que entre Viaducto Miguel Alemán y Paseo de la Reforma el aforo de automóviles aumentó en ambos sentidos.

También se observan asentamientos al cruce de semáforos en Avenida Chapultepec entre Insurgentes y Cuauhtémoc.

Además, se prevén afectaciones viales en inmediaciones de la Arena México, ubicada en la colonia Doctores.

En tanto, servicios de emergencia trabajan en un encharcamiento en la colonia Loma la Palma, sobre Estado de México y Lic. Adolfo López Mateos.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante las condiciones climáticas, la SGIRPC pidió a la población: