Llueve ya en CDMX: alertan por granizo en varias alcaldías
La Ciudad de México registra lluvias fuertes este martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, según el reporte más reciente de la Secretaria de Riesgos.
Además, se presentan chubascos y precipitaciones ligeras en otras zonas de la capital.
[TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres 10 mil 318 pesos? Registro al Seguro de Desempleo CDMX sólo el 9 de septiembre]
Activan alerta amarilla por lluvias
El Sistema de Alerta Temprana informó que se esperan lluvias de diferente intensidad durante la tarde y noche.
En particular, las zonas de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, concentran la mayor actividad de tormenta, mientras que el resto de la ciudad enfrenta lluvias dispersas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la posibilidad de granizo, encharcamientos y caída de ramas o lonas.
[ANTES DE IRTE, LEE: Senado recibe Paquete Económico 2026; habrá estímulos fiscales]
Afectaciones en el trasporte
Debido a la presencia de lluvia, el Metro implementó marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, 8, 12, A y B. Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro a las y los usuarios.
Zonas más afectadas por las lluvias en CDMX
En las calles, se reporta incremento en la carga vehicular.
Sobre Avenida Insurgentes, de Paseo de la Reforma a México Tenochtitlán, se registra tránsito lento, mientras que entre Viaducto Miguel Alemán y Paseo de la Reforma el aforo de automóviles aumentó en ambos sentidos.
También se observan asentamientos al cruce de semáforos en Avenida Chapultepec entre Insurgentes y Cuauhtémoc.
Además, se prevén afectaciones viales en inmediaciones de la Arena México, ubicada en la colonia Doctores.
En tanto, servicios de emergencia trabajan en un encharcamiento en la colonia Loma la Palma, sobre Estado de México y Lic. Adolfo López Mateos.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante las condiciones climáticas, la SGIRPC pidió a la población:
- Guardar objetos en azoteas que puedan caer con el viento.
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Cerrar puertas y ventanas para prevenir filtraciones.
- Consultar de forma constante los comunicados oficiales.