GENERANDO AUDIO...

Una alberca olímpica tiene 2.5 millones de litros de capacidad. Foto: UnoTV

La Ciudad de México (CDMX) vivió ayer, martes 2 de septiembre, una jornada complicada por las intensas lluvias que, según información oficial, llenarían miles de albercas olímpicas debido a su intensidad; pues dichas precipitaciones se prolongaron desde la mañana hasta entrada la noche.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja en todas las alcaldías, mientras que, en Gustavo A. Madero, se emitió alerta púrpura, debido a la magnitud de la tormenta.

¿Cuántas albercas olímpicas se llenarían con la lluvia del martes?

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, durante el día de ayer, se acumuló un volumen de 33.1 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 13 mil 240 albercas olímpicas completamente llenas, teniendo en cuenta que cada alberca ocupa 2.5 millones de litros.

Para atender las emergencias, el protocolo Tlaloque desplegó 205 elementos y 87 vehículos, logrando resolver 11 de los 37 encharcamientos reportados hasta las 22:00 horas.

[TE PUEDE INTERESAR: Lluvias y cielo nublado en la CDMX este miércoles]

En alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, vecinos reportaron que el agua alcanzó banquetas y dejó vehículos varados en avenidas principales. En redes sociales circularon imágenes de calles convertidas en ríos, además de filtraciones en estaciones del Metro Pantitlán y Chabacano, donde pasajeros tuvieron que esperar más de 20 minutos para abordar.

El Metrobús y el Cablebús también registraron retrasos y complicaciones en algunos de sus tramos.

Aunque la intensidad de la lluvia disminuyó hacia la madrugada, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, ya que podrían registrarse más precipitaciones. La magnitud del aguacero deja claro que la capital recibió, en tan solo unas horas, suficiente agua como para llenar más de 13 mil albercas olímpicas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]