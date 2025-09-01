GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Mientras las 16 alcaldías de la Ciudad de México tienen algún nivel de alerta por lluvias, las precipitaciones ya han causado estragos, con al menos 13 inundaciones y 8 árboles caídos, la mayoría en Álvaro Obregón y Coyoacán, con al menos 7 inmuebles afectados.

De nuevo, las vialidades que han resultado más afectadas durante la tarde-noche de este 31 de agosto han sido Periférico e Insurgentes Sur, mientras las autoridades prevén que las condiciones meteorológicas continúen durante la madrugada.

Momento exacto en que cae el árbol en calle Carrillo Puerto en el Centro de Coyoacán, tras la intensa lluvia que se registró la tarde de este domingo… pic.twitter.com/mdX3NSoKSn — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 1, 2025

¿Qué afectaciones han causado las lluvias este domingo en CDMX?

En su reporte más reciente, a las 22:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) destacó que se registran lluvias fuertes en Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que hay lluvias y chubascos en Álvaro Obregón y Xochimilco, con lluvias ligeras y lloviznas en Cuajimalpa, Milpa Alta y Tláhuac.

Sin embargo, según reportes de la propia dependencia, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a causa de las lluvias se han reportado al menos 13 inundaciones, así como la caída de 8 árboles en la capital del país:

Inundaciones: Álvaro Obregón Anillo Periférico y Yucatán, colonia Progreso Tizapán Río San Ángel y Rinconada Atlamaya, colonia Atlamaya (con 7 inmuebles afectados) Desierto de los Leones y Avenida Insurgentes, colonia San Ángel Blvd. Adolfo López Mateos y Nayarit, colonia Santa María Nonoalco Calle Arquitectos, colonia Santa Fe Calle Fuego y Cascada, colonia Jardines del Pedregal Avenida Revolución y San Carlos, colonia San Ángel Avenida Revolución y Dr. Gálvez, colonia San Ángel Coyoacán Avenida Francisco Sosa y Avenida Universidad, colonia Santa Catarina Eje 10 Sur y Cerro Tlapacoyan, colonia Copilco Universidad Cuajimalpa Avenida Carlos Echánove, colonia Vista Hermosa Tlalpan Anillo Periférico, colonia San Jerónimo Lídice



Árboles caídos : Álvaro Obregón Camino Real de las Minas y Puente Colina, colonia Ampliación las Águilas (2 árboles y un derrumbe de tierra) Azcapotzalco Calzada Azcapotzalco y San Pedro, colonia San Marcos Coyoacán Benito Juárez y Ayuntamiento, colonia Del Carmen (2 árboles) Francisco Figuraco, colonia La Concepción Calle Cuadrante San Francisco, colonia Cuadrante San Francisco Callejón El Pinto, colonia Cuadrante San Francisco

:

¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

Por otro lado, la SGIRPC activó la alerta triple por lluvias en la capital del país, cubriendo hasta las 00:00 horas las 16 alcaldías con algún nivel:

Alerta Roja (50 a 70 mm): Álvaro Obregón Coyoacán Magdalena Contreras

(50 a 70 mm): Alerta Naranja (30 a 49 mm): Cuajimalpa

(30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

(15 a 29 mm):

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]