Inundaciones en Coyoacán tras fuerte lluvia y granizada

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La fuerte lluvia y caída de granizo que se registró en varias zonas de la Ciudad de México, entre ellas la alcaldía Coyoacán, dejaron severas inundaciones y afectaciones en casas y automóviles.

A través de varios videos compartidos en redes sociales, se puede observar cómo el agua alcanzó varios centímetros de alto, afectando automóviles. Uno de esos casos se registró en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, en donde personal de seguridad apoyó a un taxista a mover la unidad.

En las imágenes se observa cómo el agua cubría hasta las rodillas de los elementos de seguridad y del taxista. Además, en un intento de disminuir el nivel del agua, el personal de la policía abrió las coladeras.

Escenas similares se vivieron en otras zonas de la alcaldía Coyoacán, en donde el agua y granizo también se hicieron presentes.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó sobre inundaciones en Anillo Periférico y México 1968.

Las inundaciones también se registraron sobre avenida Insurgentes, entre avenida San Fernando y calzada de Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan.

Algunos ciudadanos compartieron la cantidad de granizo que se concentró en sus viviendas.

Se activa alerta naranja por lluvias en Coyoacán

Las autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta naranja “por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de hoy” en las alcaldías Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Gobierno de la CDMX despliega elementos de seguridad

Ante las fuertes lluvias y caída de granizo registrada en la capital, autoridades activaron el dispositivo Tlaloque, a fin de responder a las denuncias ciudadanas derivas de las precipitaciones.