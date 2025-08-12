GENERANDO AUDIO...

Lluvias causan estragos en CDMX y seguirá lloviendo. Foto: Cuartoscuro

Comienza a llover en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, así como en algunos municipios mexiquenses de la periferia. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con caída de granizo en al menos 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Del mismo modo, se registran fuertes precipitaciones en municipios del Estado de México.

Las fuertes lluvias de esta tarde comienzan a causar estragos: se reportan inundaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Se registran lluvias, chubascos y precipitaciones fuertes, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan, en la Ciudad de México, así como en seis regiones del Estado de México.

Pronostican 4 días de lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México

Cuatro días de lluvias, de diferente intensidad, se esperan en la Ciudad de México y el Estado de México, informó la Comisión Nacional del Agua, por lo que pidió mantenerse alerta.

Lunes y martes, lluvias fuertes, con probabilidad de que haya tormentas con granizos. Para el miércoles y jueves, el panorama sería más complicado.



Alerta naranja y amarilla en varias alcaldías

Se espera el desarrollo de tormentas en el norte y poniente, así como ingreso de lluvias desde el oriente.

Las demarcaciones en riesgo son, y con alerta de lluvias, naranja y amarilla, son:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco.

Persistencia de lluvias durante la tarde y noche

El reporte indica que las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes continuarán durante la tarde y parte de la noche de este lunes 11 de agosto. La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana.

Recomendaciones por alertas Naranja y Amarilla

Ante estas condiciones, se activaron las alertas Naranja y Amarilla. Protección Civil pidió extremar precauciones, evitar transitar por zonas con encharcamientos, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no resguardarse bajo árboles.