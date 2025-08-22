GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por la intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 22 de agosto en nueve alcaldías de la capital de la República.

También se registran lluvias en municipios aledaños del Estado de México.

⚠️ AVISO ⚠️

Alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina puso la alerta amarilla por fuertes precipitaciones y granizo en las demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

La misma dependencia informó a las 14:58 horas, que presentaban lluvias fuertes con caída de granizo en Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa.

Asimismo, lluvias fuertes en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua adelantó que había precipitaciones regulares en Tlalpan.

Marcha de seguridad en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio aviso de la implementación de la marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, A, B y 12.

Y llamo a los usuarios a tomar previsiones. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, agregó.