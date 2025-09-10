Lluvias afectan al Tren Ligero: implementan servicio provisional en Tlalpan

GENERANDO AUDIO...

Vías del Tren Ligero inundadas tras lluvia. Foto: Tren Ligero

Las fuertes lluvias que azotaron la capital provocaron acumulación de agua en el cruce de Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, lo que afectó la operación normal del Tren Ligero.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, como medida preventiva, se habilitó un servicio provisional para garantizar la movilidad de los usuarios. El esquema funciona de la siguiente manera:

De Tasqueña a Las Torres : el traslado se realiza con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) .

: el traslado se realiza con . De Las Torres a Estadio Azteca: la operación continúa con tren ligero en las vías disponibles.

Las autoridades capitalinas llamaron a los usuarios a prever sus tiempos de traslado, ya que la medida estará vigente mientras se realizan labores de desalojo de agua en la zona afectada.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) activaron un servicio provisional de traslado. Pasajeros pueden usar unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y patrullas de la SSC para desplazarse entre estas estaciones mientras se reanuda el funcionamiento normal.

Un mensaje compartido por @vialhermes detalla la operación emergente:

“…se implementa servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades de la RTP y de Las Torres a Estadio Azteca con tren ligero”.

Además del cierre, varias alcaldías del sur de la ciudad —como Tlalpan, Tláhuac, Coyoacán e Iztapalapa— enfrentan inundaciones e importantes encharcamientos, con zonas como Picacho-Ajusco, Periférico y otros puntos críticos seriamente afectados. Bomberos trabajan en el desalojo de agua pluvial en múltiples puntos.

Recomendaciones a la ciudadanía