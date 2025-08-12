GENERANDO AUDIO...

Metro y Metrobus CDMX se ven afectados por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Hangares de la Línea 5 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a la acumulación de agua en su exterior, provocada por las fuertes lluvias registradas en la capital.

De acuerdo con el organismo, el cierre es una medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios.

Servicio en la Línea 5 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) detalló que el resto de las estaciones de la Línea 5 se encuentran en operación y brindan servicio de manera normal.

Afectaciones en el Metrobús CDMX

El Metrobús reportó afectaciones en la Línea 4 debido a un anegamiento en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El servicio al aeropuerto opera únicamente entre San Lázaro y Terminal 1. La Terminal 2 no tiene servicio en este momento.

La mañana de este martes se han reportado más afectaciones en distintos puntos de la capital del país.

Recomendaciones para usuarios

Tanto el Metro como el Metrobús exhortaron a las personas usuarias a tomar previsiones y considerar rutas alternas mientras se mantienen las suspensiones.

