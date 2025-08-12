Vuelve a llover en varias alcaldías de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

La CDMX reporta lluvias en varias zonas. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este martes en varias zonas de la Ciudad de México se reportan lluvias, luego de las tormentas registradas durante la madrugada que dejaron afectaciones en casas e importantes avenidas.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó, primero, precipitaciones en la zona oriente de la capital. Minutos más tarde confirmó lluvia generalizada en la capital.

Precipitaciones en las inmediaciones del AICM

La lluvia volvió a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, sigue operando con normalidad y en los accesos vehiculares ingresan unidades con pasajeros, de manera habitual.

#AlMomento Comienza a llover en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en los accesos vehiculares siguen ingresando unidades con pasajeros. pic.twitter.com/OObfQi5GrI — Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2025

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó lluvias fuertes con caída de granizo en:

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Además, reportó lluvias, de menor intensidad, en:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Venustiano Carranza

Finalmente, los chubascos se reportan en:

Cuajimalpa

Milpa Alta

La Ciudad de México en alerta amarilla por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó toda la capital permanece bajo alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes.

La dependencia local llamó a la población a extremar precauciones, pues las fuertes lluvias podrían provocar:

Encharcamientos

Corrientes sobre calles y avenidas

Caídas de ramas, árboles y lonas

A la alerta amarilla por lluvias se sumó otra, pero por vientos fuertes en 8 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Metro activa marcha de seguridad por lluvias

A través de sus redes sociales, el Sistema Colectivo Metro anunció la activación de la marcha de seguridad en las Líneas: 4, 5, 8 y B, ante la presencia de lluvias en la zona.