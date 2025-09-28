Lluvias colapsan el AICM y controladores operan con personal mínimo, denuncia sindicato

GENERANDO AUDIO...

El Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) denunció en su cuenta de X (antes Twitter) que las intensas lluvias en la Ciudad de México provocaron el colapso de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), obligando a mantener múltiples aeronaves en patrones de espera y a desviar otras a aeropuertos alternos.

“Nuevamente por intensas lluvias en la Ciudad de México se paralizaron las operaciones en el AICM, manteniendo múltiples aeronaves en patrones de espera y enviando a otras más a aeropuertos alternos”, señaló el sindicato, que destacó que pocos controladores bajo intensas jornadas mantuvieron la seguridad aérea.

El mensaje enfatizó que los controladores siguen trabajando bajo protesta, a pesar de las condiciones extremas:

“Seguimos trabajando bajo protestas, seguimos siendo el último bastión contra cualquier contingencia en el espacio aéreo mexicano. Las autoridades aún no reconocen esta labor mitigando la falta de controladores y bajos salarios”, publicó el sindicato.

Lluvia récord en la CDMX colapsa AICM

De acuerdo con el reporte del AICM, las operaciones se limitaron a la pista 05L-23R desde las 19:00 horas debido a la lluvia más intensa de la temporada, que acumuló más de 91 milímetros de agua en la zona oriente, según la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua). Las alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla se activaron en las 16 alcaldías entre las 19:00 y las 23:00 horas.

José Mario Esparza, titular de Segiagua, informó que la capital recibió 29.8 millones de metros cúbicos de agua en un solo día, mientras que la zona metropolitana superó los 63.3 millones. En Iztapalapa, una de las zonas más afectadas, se rebasaron los 90 milímetros de precipitación.

Protesta laboral en los cielos

El sindicato recordó, en Facebook, que trabaja bajo protesta en los 62 aeropuertos del país, denunciando la falta de más de 500 controladores, turnos de hasta 14 horas, radares obsoletos y fallas técnicas que amenazan la seguridad aérea. “Las autoridades aún no reconocen esta labor, mitigando la falta de controladores y bajos salarios”, subrayaron.