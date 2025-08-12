Lluvias de anoche y esta madrugada llenarían 25 Estadios Azteca

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX alcanzan niveles récord. Foto: UnoTV

Las lluvias en la Ciudad de México registradas la noche del lunes y la madrugada del martes dejaron más de 32.5 millones de metros cúbicos de agua, volumen suficiente para llenar 25 veces el Estadio Azteca, cuya capacidad aproximada es de 1.3 millones de metros cúbicos.

También equivale a 13 mil albercas olímpicas de 50 metros de largo, 25 de ancho y 2 metros de profundidad, es decir, con una capacidad de aproximadamente 2,500 m³.

Plan Tlaloque atendió saldo de afectaciones

El Plan Tlaloque Reforzado atendió 169 encharcamientos, 66 caídas de árboles y viviendas afectadas en distintas zonas de la ciudad. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En total participaron 88 vehículos especializados, entre ellos equipos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas, grúa HIAB, vehículo Unimog, camionetas y motocicletas.

Alcaldías con mayores afectaciones por lluvias

Las zonas más afectadas fueron Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con calles inundadas en colonias como Pensador Mexicano, Eje 1 Norte, Avenida 412 y Gran Canal. También se reportaron encharcamientos en bajopuentes y avenidas principales.

Se activó alerta amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco; naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan; y roja en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

El dato en perspectiva

El volumen de agua también equivale a 13 veces la capacidad de la Presa Madín o al consumo doméstico de toda la capital durante tres semanas. Las autoridades mantendrán el operativo de bombeo en zonas de riesgo ante el pronóstico de más lluvias en los próximos días.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]