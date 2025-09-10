Lluvias dejan inundaciones y encharcamientos en cinco alcaldías de CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, las lluvias afectaron varias alcaldías. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Durante la madrugada en la Ciudad de México (CDMX), las lluvias hicieron estragos en cinco alcaldías, pues los encharcamientos e inundaciones se hicieron presente.

Alcaldías afectadas en CDMX

Las alcaldías afectadas por los diversos encharcamientos o espejos de agua se presentaron en: Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán. Bomberos y diversas autoridades de CDMX laboraron para retirar las anegaciones.

Las afectaciones se presentaron en:

Tláhuac, en calle Océano esquina Huachinango, colonia Del Mar, donde un espejo de agua de aproximadamente 500 metros se formó.

En Tlalpan, los vulcanos laboraron en el desalojo de agua de aproximadamente 1500 m², en Av. Insurgentes Sur, esquina Las Flores, colonia La Fama.

También, en Anillo Periférico esquina Gran Sur, colonia Villa Olímpica, se desalojó agua pluvial en aproximadamente 500 m.

Desalojo de agua pluvial en aproximadamente 500 m, en calle Don Carlos esquina La Turba, colonia Agrícola Metropolitana, en Tláhuac.

Inundación en aproximadamente 50 m², en calle Periférico esquina Santa Teresa, colonia Jardines del Pedregal, en la Álvaro Obregón.

En la calle Bilbao esquina Periférico, colonia San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, se laboró en el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 200 m lineales.

Desalojo de agua pluvial en aproximadamente 1500 m², en calle Sauzales esquina Calzada del Hueso, colonia Granjas Coapa, en Coyoacán.

Encharcamiento en aproximadamente 600 m, en el Segundo Piso del Periférico dirección al Sur, colonia Progreso, en Álvaro Obregón.

La alcaldía más afectada fue Tlalpan, pues, se presentaron diversas anegaciones, como en Calzada de Tlalpan esquina Av. Acueducto, colonia San Lorenzo Huipulco, donde se desalojó aproximadamente 300 m² de agua.