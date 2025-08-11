Lluvias en CDMX afectan operación en el AICM; suspenden vuelos

Ante las fuertes lluvias que se registran en la capital del país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió los aterrizajes y despegues “a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica”, mientras que el restablecimiento de las operaciones tardará hasta tres horas.

Asimismo, a través de su cuenta de X, el AICM destacó que la decisión de desviar vuelos y suspender los despegues ya programados tuvo que ver con los reportes de escasa visibilidad, así como la intensidad de las lluvias en la zona de la terminal aérea.

Previo al informe del AICM, internautas destacaron que, además del desvío de algunos vuelos a aeropuertos cercanos como el de Puerto Vallarta.

De igual forma, en redes sociales se han difundido videos y fotografías de algunas inundaciones al interior de la terminal 1 del AICM.

De la misma manera, se registraron inundaciones en las avenidas principales cercanas al AICM lo que provocó tráfico lento en la zona. En Circuito Interior el tráfico estuvo paralizado.

De la misma manera, el Paradero de la estación del Metro Pantitlán, en las inmediaciones del AICM se inundó, lo que complicó la circulación en la zona.

