Atrapados en sus viviendas, vecinos de las colonias Pradera y San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero sexta sección enfrentan las consecuencias de las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este martes en la Ciudad de México.

Algunas familias, como la de Diana Pliego, llevan dos días sin poder dormir debido a que las precipitaciones iniciadas el domingo dejaron sus hogares inundados.

“Se nos metió el agua del drenaje a nuestra cisterna”, relató Pliego, quien además reportó daños a muebles, paredes y enseres.

Autoridades y fuerzas armadas apoyan en labores

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano a través del Plan DN-III, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero, Protección Civil y la Secretaría del Agua trabajan en el desazolve y remoción de escombros.

Según Myriam Urzúa, titular de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, entre 75 y 100 viviendas resultaron afectadas en su mobiliario, aunque sin riesgo estructural.

Las lluvias dejaron 50 milímetros de acumulación, principalmente en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Urzúa informó que entre 150 y 200 calles presentaron encharcamientos de 25 a 35 centímetros de altura.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las alertas meteorológicas.