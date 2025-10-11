GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este viernes 10 de octubre, la Ciudad de México enfrentó una fuertes lluvias que provocó severas inundaciones y anegaciones en varias alcaldías. Imágenes recientes muestran calles bajo el agua en Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan producto de precipitaciones intensas acumuladas.

Los reportes señalan interrupciones en vialidades principales y complicaciones para el tránsito en zonas afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones intensas de la tarde superaron la capacidad de la red de drenaje, generando anegaciones en puntos críticos de la capital.

Además, la Clínica de Especialidades Churubusco del ISSSTE sufrió afectaciones en su acceso principal y en las áreas de Biología y Archivo.

Ante el riesgo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojaron a 110 personas, entre trabajadores y pacientes, con apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), que utilizó equipo hidroneumático para abatir los niveles de agua.

Personal operativo de la SGIRPC colaboró en el traslado de ciudadanos y trabajadores fuera de la zona anegada, garantizando su seguridad.

Transporte público afectado: Metro con suspensión parcial

El Sistema de Transporte Colectivo Metro presentó problemas contundentes:

La Línea A suspendió el servicio en cinco estaciones por las condiciones climáticas adversas.

suspendió el servicio en por las condiciones climáticas adversas. Se registraron retrasos y marcha lenta en otras líneas afectadas por el exceso de agua y fallas técnicas asociadas.

Los usuarios fueron advertidos de planificar rutas alternas ante estos cierres y demoras.

Recomendaciones para ciudadanos

Evita transitar por calles inundadas o de pendiente pronunciada. Usa rutas alternas y anticípate a los cierres viales. Verifica el estado del Metro u otros medios públicos antes de salir. Ten a la mano impermeable, paraguas y ropa adecuada. Reporta encharcamientos o emergencias al número de Protección Civil local.

