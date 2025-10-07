Lluvias fuertes en CDMX: hay alerta amarilla y naranja

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó y activó alertamientos por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 06 de octubre de 2025 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, se mantiene Alerta Amarilla en 8 demarcaciones y se activa Alerta Naranja en 5 alcaldías por mayor intensidad prevista de precipitación y granizo. Tome precauciones y evite zonas de encharcamiento.

¿Qué alcaldías están en Alerta Naranja?

Azcapotzalco Cuauhtémoc Gustavo A Madero Magdalena Contreras Tlalpan

En estas zonas se prevén lluvias fuertes (30–49 mm en lapsos cortos), posible granizo, rachas de viento y actividad eléctrica. Autoridades piden extremar precauciones al tránsito y a peatones.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Iztacalco Iztapalapa Venustiano Carranza Xochimilco

La Alerta Amarilla contempla lluvias de 15 a 29 mm, chubascos con descargas eléctricas y posible granizo aislado.

Horario y condiciones del pronóstico

La SGIRPC y medios locales prevén precipitaciones por noche de este 06/10/2025, con cielo nublado, ambiente húmedo y posibles descargas eléctricas. Se observan chubascos desde primeras horas de la tarde y la inestabilidad se mantendrá hasta la noche.

Recomendaciones de Protección Civil

Aléjate de árboles, espectaculares y cables; reporta emergencias al 911 o *0311 (Locatel). Guarda objetos que puedan caer; cierra puertas y ventanas. No cruces calles o avenidas con corrientes de agua; evita zonas inundadas.

Usa impermeable o paraguas; maneja con extrema precaución.