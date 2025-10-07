Lluvias fuertes en CDMX: hay alerta amarilla y naranja

| 20:33 | Redacción | UnoTV

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó y activó alertamientos por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 06 de octubre de 2025 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, se mantiene Alerta Amarilla en 8 demarcaciones y se activa Alerta Naranja en 5 alcaldías por mayor intensidad prevista de precipitación y granizo. Tome precauciones y evite zonas de encharcamiento.

¿Qué alcaldías están en Alerta Naranja?

  1. Azcapotzalco
  2. Cuauhtémoc
  3. Gustavo A Madero
  4. Magdalena Contreras
  5. Tlalpan

En estas zonas se prevén lluvias fuertes (30–49 mm en lapsos cortos), posible granizo, rachas de viento y actividad eléctrica. Autoridades piden extremar precauciones al tránsito y a peatones.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

  1. Álvaro Obregón
  2. Benito Juárez
  3. Coyoacán
  4. Cuauhtémoc
  5. Iztacalco
  6. Iztapalapa
  7. Venustiano Carranza
  8. Xochimilco

La Alerta Amarilla contempla lluvias de 15 a 29 mm, chubascos con descargas eléctricas y posible granizo aislado.

Horario y condiciones del pronóstico

La SGIRPC y medios locales prevén precipitaciones por noche de este 06/10/2025, con cielo nublado, ambiente húmedo y posibles descargas eléctricas. Se observan chubascos desde primeras horas de la tarde y la inestabilidad se mantendrá hasta la noche.

Recomendaciones de Protección Civil

Aléjate de árboles, espectaculares y cables; reporta emergencias al 911 o *0311 (Locatel). Guarda objetos que puedan caer; cierra puertas y ventanas. No cruces calles o avenidas con corrientes de agua; evita zonas inundadas.

Usa impermeable o paraguas; maneja con extrema precaución.

Te recomendamos:

“¡Me quiere morder!”: policía evita que hombre se lance desde hotel en CDMX

Ciudad de México

“¡Me quiere morder!”: policía evita que hombre se lance desde hotel en CDMX

Policías bloquean Centro de la CDMX tras agresiones en marcha del 2 de octubre

Ciudad de México

Policías bloquean Centro de la CDMX tras agresiones en marcha del 2 de octubre

María Isabella sigue sin aparecer; subió a un camión sin placas en Tlalpan y se desconoce su paradero

Ciudad de México

María Isabella sigue sin aparecer; subió a un camión sin placas en Tlalpan y se desconoce su paradero

Engomado rosa, placas 7 y 8 no circulan este martes en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Engomado rosa, placas 7 y 8 no circulan este martes en CDMX y Edomex

Etiquetas: ,