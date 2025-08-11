GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Las fuertes lluvias que se registraron en la Ciudad de México (CDMX) la noche del domingo 10 de agosto generaron la suspensión en varias estaciones del Metro, además de que en la Línea 2 se registró un cortocircuito.

A través de sus redes sociales, el Metro de la CDMX informó que debido a la tormenta del domingo se registró un cortocircuito en la Línea 2 por lo que el servicio se brindó de manera provisional de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Taxqueña a Xola.

Alrededor de las 9 de la noche, el STC informó que el servicio en la Línea 2 se había restablecido, por lo que la circulación de trenes es continua.

Usuarios compartieron videos del cortocircuito, el cual se registró en la estación San Antonio Abad.

Suspenden servicio en estaciones del Metro

El Metro de la CDMX informó, a través de redes sociales, que por afectaciones por lluvias el servicio se vio afectado en las siguientes líneas:

Línea 3: Se ofrece servicio provisional de Hidalgo a Universidad y de La Raza a Indios Verdes. Sin servicio en: Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo.

Se ofrece servicio provisional de Hidalgo a Universidad y de La Raza a Indios Verdes. Sin servicio en: Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo. Línea 5: Se ofrece servicio provisional de Politécnico a Consulado. Sin servicio en el tramo de Eduardo Molina a Pantitlán.

Desde las 6 de la tarde, el Metro de la CDMX informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementaba marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5 y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, detalló el STC.