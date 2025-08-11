GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México vive, año con año, una temporada de lluvias marcada por contrastes, ya que mientras que el 95% de las precipitaciones registradas no superan los 50 milímetros en 24 horas, el restante 5% corresponde a lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) e incluso intensas (75 a 150 mm), que según el Gobierno de México ocurren en promedio 18 días al año, cuando “se cae el cielo” sobre la capital.

Estas tormentas, difíciles de anticipar en su magnitud, se concentran principalmente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, aunque se han registrado casos aislados en marzo y mayo.

Junio de 2025 ha roto marcas

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que junio de 2025 ha roto marcas: con más de 220 millones de metros cúbicos acumulados hasta la fecha, se posiciona como el mes más lluvioso de los últimos 21 años. Dentro de este mismo periodo destaca la tromba del lunes 2 de junio de 2025, una de las más intensas registradas recientemente. En pocas horas, precipitaron más de 10 millones de metros cúbicos de agua —equivalente a llenar la presa Madín—, causando la suspensión del servicio en la Línea A del Metro, más de 50 puntos de inundación y afectaciones en más de 600 viviendas.

Las bases de datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), CLICOM y la Secretaría de Gestión Integral del Agua establecen que el umbral de precipitación diaria extrema varía entre 18.5 y 33 mm (percentil 95) y entre 30.5 y 50.4 mm (percentil 99). El evento del 2 de junio superó ampliamente estos parámetros, entrando en la categoría de “precipitación extrema”.

Lluvias importantes en la Ciudad de México

En registros históricos, de 1930 a 2020, la capital ha llegado a acumular hasta 159.51 milímetros en un solo día, cifra registrada el 4 de febrero de 2010, fuera de la temporada habitual de lluvias. Otros eventos destacados fueron:

30 de septiembre de 1985: 142 mm

142 mm 15 de agosto de 2000: 124.3 mm

En promedio, las lluvias históricas más intensas de la Zona Metropolitana del Valle de México han alcanzado 92.46 mm diarios, siendo junio y septiembre los meses con mayor incidencia.

Tormentas difíciles de prever

La magnitud de algunas lluvias ha sorprendido incluso a los pronósticos oficiales. Por ejemplo:

2, 3 y 4 de septiembre de 2015: 65.8 mm, 100.8 mm y 75 mm, respectivamente.

65.8 mm, 100.8 mm y 75 mm, respectivamente. 28, 29 y 30 de junio de 2017: 55.9 mm, 75.9 mm y 84.3 mm.

En ambos casos, el pronóstico inicial apuntaba únicamente a lluvias muy fuertes (hasta 50 mm), por lo que la ciudad enfrentó afectaciones mayores a las previstas.

La gran inundación de 1951

Más allá de los récords recientes, la historia hidrometeorológica de la Ciudad de México está marcada por un episodio catastrófico: la gran inundación del 15 de julio de 1951. Aquel día, una crecida cubrió varias zonas de la cuenca de México; en el centro de la ciudad, el agua alcanzó alturas que obligaron a los habitantes a movilizarse en lanchas de madera y balsas inflables.

Estudios posteriores señalan que la inundación duró cerca de tres meses, dejando dos terceras partes de la ciudad bajo el agua, con hasta dos metros de profundidad en las zonas más bajas. El desastre motivó la entubación del río Churubusco, la construcción de cárcamos y plantas de bombeo para el Gran Canal, así como la ampliación de sus secciones hidráulicas y la edificación del segundo túnel de Tequixquiac, concluido en 1954.

