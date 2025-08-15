Lluvias afectan Metro; cierran estación y activan marcha de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Lluvias afectan en Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México sufrió afectaciones tras las lluvias que se registraron en la capital la tarde de este jueves 14 de agosto. A través de su cuenta de X, el Sistema Colectivo Metro informó el cierre de estación y la activación de la marcha de seguridad.

Cierre de estación por lluvias

De acuerdo con el Metro, por trabajos de retiro de agua se cerró la estación Potrero de la Línea 3 al norte de la Ciudad de México.

“Al momento se cierra la estación Potrero de Línea 3, por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios. El resto de las estaciones de la Línea 3 opera con normalidad. Toma previsiones”

Al cierre de la estación se suma la marcha de seguridad que, por lluvias, se implementó en 6 líneas de la red.

“Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”

Suspenden servicio en Línea 2

La línea 2 del Metro también vio afectado el servicio, confirmaron las autoridades. Sin embargo, no detallaron si fue derivado de las lluvias en la zona. El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que no hay servicio de Tasqueña a Colegio Militar por revisión de vías.

En apoyo a la población comenzó el servicio de RTP para el traslado.