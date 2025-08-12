Lluvias no descansan en CDMX; alerta roja en 5 alcaldías e inundaciones durante madrugada

GENERANDO AUDIO...

Luego de que el domingo las lluvias dejaron más de 20 millones de metros cúbicos de agua en la CDMX, dejando afectaciones en vialidades, viviendas y paralizando el aeropuerto, la madrugada de este martes autoridades activaron la Alerta Roja para Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

Asimismo, el resto de la ciudad tiene alerta naranja y amarilla, mientras poco antes de las 3:00 horas el radar meteorológico ubicaba lo más intenso en Magdalena Contreras, además de actividad eléctrica en gran parte de la ciudad, mientras se prevé que las condiciones sigan igual durante las próximas horas.

¿En qué parte de la CDMX hay alerta por lluvias hoy?

De manera extraordinaria, este martes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó durante la madrugada, por tercera vez en el día, las alertas por lluvias, alcanzando el nivel rojo, para el periodo entre las 2:15 y las 6:00 horas, en:

Alerta Roja (50 a 70 mm): Gustavo A. Madero Iztacalco Miguel Hidalgo Milpa Alta Venustiano Carranza

(50 a 70 mm): Alerta Naranja (30 a 49 mm): Álvaro Obregón Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Magdalena Contreras Tláhuac Tlalpan

(30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Xochimilco

(15 a 29 mm):

Y es que, mientras regularmente la SGIRPC capitalina emite sus alertas para entre las 8:00 y las 01:00 horas, en esta ocasión se ha mantenido tanto la presencia como la intensidad de las precipitaciones sobre la CDMX.

Incluso, en su reporte más reporte reciente acotó que se registraba lluvia fuerte en Magdalena Contreras, así como chubascos en el norte, centro y parte del poniente de la capital del país, con chubascos ocasionales en el resto de las alcaldías.

A la par, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reporta esta madrugada inundaciones en:

Cuauhtémoc Circuito Interior y Calzada Misterios Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes, colonia Juárez

Gustavo A. Madero Avenida Insurgentes y Calzada Ticomán, colonia Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero Avenida Gran Canal del Desagüe y Eje 2 Norte, colonia Ampliación Venustiano Carranza Avenida 608 y Avenida 412, colonia San Juan de Aragón

Iztapalapa Calzada Ignacio Zaragoza y Canal de San Juan, colonia Tepalcates Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior Río Churubusco, colonia Granjas México

Tláhuac Heberto Castillo y Avenida La Turba, colonia Villa Centroamericana

Edomex: Anillo Periférico y Avenida del Conscripto, Naucalpan de Juárez



