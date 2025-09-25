Lluvias y granizo: activan alertas Naranja y Amarilla en CDMX

| 16:11 | José Pablo Espíndola | Uno TV
SGIRPC activa Alertas Naranja y Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este jueves 25 de septiembre.
Foto: Cuartoscuro

La tarde de este jueves 25 de septiembre, la Ciudad de México enfrenta una jornada marcada por fuertes lluvias acompañadas de granizo.

Ante la intensificación de las lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla en distintas alcaldías de la capital para prevenir a la población sobre riesgos de encharcamientos, inundaciones y caída de ramas o árboles.

Alerta Naranja en Gustavo A. Madero

La SGIRPC informó que en la alcaldía Gustavo A. Madero se esperan lluvias de 30 a 49 mm con posible caída de granizo.
Entre los peligros asociados están los encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Recomendaciones:

  • Evita cruzar calles con corrientes de agua.
  • No te refugies bajo árboles.
  • Ayuda a resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Alerta Amarilla en 12 alcaldías

La Alerta Amarilla se mantiene para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, donde se prevén lluvias de 15 a 29 mm con posible granizo.

Se advierte sobre la caída de ramas, árboles y lonas, además de afectaciones en la circulación vial.

Lluvias ya afectan varias zonas

Las precipitaciones ya se registran en varios puntos de la capital del país:

  • Av. Nuevo León entre Eje 3 y 4 Sur.
  • Anillo Periférico y Av. Horacio, zona Poniente.
  • Av. Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, zona Sur.
  • Encharcamiento en Av. Oceanía y Circuito Interior.

La SGIRPC llamó a la ciudadanía a retirar basura de coladeras, cerrar puertas y ventanas, manejar con precaución y circular con luces encendidas en todo momento.

