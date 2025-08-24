Lluvias ya dejan inundaciones en la CDMX; activan la doble alerta

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @SSC_CDMX

Ya con una actualización, la SGIRPC activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla por lluvias en la CDMX, mientras que ya se registran afectaciones en vialidades como Circuito Interior, Periférico y Avenida Insurgentes.

Asimismo, al momento se registran lluvias en el centro y noroeste de la Ciudad de México, con la previsión de que persistan durante la noche y las primeras horas de la madrugada.

¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), hay dos alertas activas, de 21:00 a 01:00 horas, por lluvias y posible caída de granizo en la CDMX:

Alerta Naranja (de 30 a 49 mm): Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan Xochimilco

(de 30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa

(15 a 29 mm):

Sin embargo, a través de redes sociales, usuarios ya reportan afectaciones e inundaciones en vialidades como el Circuito Interior, en su cruce con Avenida Paseo de la Reforma, así como en Periférico Norte y Palmas, y en Avenida Insurgentes Sur, esquina con Ayuntamiento.

Mientras que durante la tarde se reportaron precipitaciones torrenciales en Ciudad Universitaria, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, donde se disputa el partido entre Cruz Azul y Toluca, tras ser atrasado.

Toda vez que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participó en el destape de coladeras y retiro de basura en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y Avenida México, en la colonia Huichapan, alcaldía Xochimilco, donde ya se registraba una inundación.