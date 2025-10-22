Lo querían “morder” por traer placas de Querétaro en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX un conductor casi es extorsionado. Cuartoscuro/Archivo

En la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), un automovilista fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), supuestamente por portar placas del estado de Querétaro.

¿Qué pasó con los polis en la GAM, CDMX?

Al parecer, los uniformados intentaron extorsionar al conductor, quien, al darse cuenta de la situación, decidió llamar al número de emergencias 911 y pedir a la operadora que informara a los oficiales cuáles son las entidades que forman parte de la Megalópolis.

“Se me hace absurdo que me detengan para ver qué comen. Hola, buen día, estoy aquí con un oficial que no sabe cuáles son los estados que pertenecen a la Megalópolis, ¿me los puede repetir, por favor?”, se escuchó decir al automovilista durante la llamada.

La operadora solicitó al usuario explicar el motivo de la detención y, al cuestionar a los policías, éstos cayeron en contradicciones. El automovilista aseguró que era por la placa y los uniformados por una cuestión de crímenes del alto impacto.

Durante la llamada, los uniformados pidieron a los ocupantes del vehículo que descendieran, a lo que se negaron y continuaron con el reporte telefónico.

Después de algunos minutos, los oficiales indicaron al conductor que podía retirarse; sin embargo, la tensión persistió. “¿Qué les pasa?, ¿por qué me dicen ‘lárgate’?”, reclamó el joven. Finalmente, el reporte se concretó y el automovilista evitó una posible extorsión.