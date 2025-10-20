Lobohombo, a 25 años: la tragedia que marcó la vida nocturna en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Hace 25 años, la discoteca Lobohombo, ubicada sobre avenida Insurgentes, se convirtió en escenario de una de las peores tragedias nocturnas de la Ciudad de México.

La noche del 20 de octubre del año 2000, un incendio dentro del establecimiento cobró la vida de 22 personas, y dejó una herida que aún no cierra.

Así comenzó el incendio en Lobohombo

De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, todo comenzó con una chispa.

Lourdes Morales, fotógrafa del lugar, recuerda que vio “algo parecido a un cerillo” antes de que las llamas se extendieran rápidamente por el lugar.

“Yo estaba recargada en el guardarropa esperando que me pagaran unos clientes, las fotografías, entonces veo que pasa una chispa, vi como un cerillo. Llega una compañera y dice, córranle se está quemando. En ese momento se empezaron a tronar las pantallas y empezaron a derretirse las paredes porque eran como de unisel”. Lourdes Morales, fotógrafa

En minutos, el ambiente festivo se transformó en un infierno. Las luces se apagaron, el humo cubrió todo el espacio y las personas quedaron atrapadas sin poder salir. Las puertas de emergencia estaban cerradas con candado, lo que convirtió la pista de baile en una trampa mortal.

Bomberos y paramédicos enfrentaron el caos

Los bomberos y rescatistas llegaron minutos después, pero las llamas alcanzaban hasta 30 metros de altura, según relató Ismael Rivera, presidente de la Industria Nacional de Discotecas, Bares y Espectáculos.

“Yo habría llegado aquí alrededor de las 5:20 de la mañana. Este lugar que está a mis espaldas era un caos. Las llamas llegaban a 30 metros de altura. Se evacuó toda la zona, se protegió la calle, se cerró el paso, y era tanta la desesperación que se oían los gritos de las personas adentro que se estaban quemando”. Ismael Rivera, presidente de la Industria Nacional de Discotecas, Bares y Espectáculos

Negligencia y corrupción detrás del Lobohombo

Las investigaciones revelaron que el Lobohombo no cumplía con medidas básicas de seguridad. Operaba fuera del horario permitido y había evadido clausuras mediante sobornos y amparos.

Alejandro Iglesias Rebollo, dueño del lugar, enfrentó cargos pero no consecuencias. El proceso fue lento e insatisfactorio para las familias. Ninguna autoridad asumió responsabilidad por la falta de inspecciones adecuadas.

Según el reglamento, el lugar debió cerrar al menos tres horas antes de la tragedia, cuando el grupo tropical Oro Líquido seguía tocando… hasta que el fuego se extendió, alcanzando temperaturas de mil grados Celsius.

La conclusión no oficial fue que el incendio ocurrió por sobrecalentamiento, debido a que luces, audio y equipos electrónicos estaban conectados a un mismo centro de carga, lo que provocó un cortocircuito.

La historia se puede repetir

A 25 años del incendio, expertos advierten que otra tragedia como Lobohombo podría ocurrir. En la CDMX, hay más de 1.6 millones de personas que cada fin de semana asisten a centros nocturnos, muchos de ellos que no cumplen con las normas de protección civil.

“Estamos igual que siempre. Cada cambio de gobierno, de jefatura, de alcaldía… estamos en una anarquía. Ninguna autoridad se ha dedicado a regular de verdad la vida nocturna”. Ismael Rivera, presidente de la Industria Nacional de Discotecas, Bares y Espectáculos

Actualmente, hay casi 500 normas que hay que cumplir para poder operar un establecimiento de alto impacto en la Ciudad de México. La mayoría de éstas no se cumplen.

Hoy, en el mismo sitio donde estaba el antro, se encuentra la Estación de Bomberos “Ave Fénix“, construida en memoria de las víctimas. Su nombre recuerda la esperanza de renacer de entre las cenizas.