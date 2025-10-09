Localizan con vida a María Isabella, adolescente desaparecida en Tlalpan

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de CDMX la encontraron tras un operativo. Foto: @FiscaliaCDMX

María Isabella Orozco Lozano, adolescente de 16 años reportada como desaparecida en la alcaldía Tlalpan, fue localizada con vida, informaron autoridades de la Ciudad de México (CDMX). Su caso llamó la atención de los habitantes de la capital debido a que se sumó a los reportes de desapariciones recientes en la zona del Ajusco.

¿Qué se sabe de la localización de María Isabella?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que localizó con vida a la joven María Isabella Orozco Lozano, quien tenía un reporte de desaparición emitido el pasado 9 de septiembre.

Agentes trasladaron a la adolescente a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede), donde personal especializado verificó su estado de salud y garantizó su retorno con su familia.

De acuerdo con las investigaciones, la menor se ausentó de su domicilio el 2 de septiembre, ubicado en la Carretera Federal a Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

Como parte de las diligencias, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), obtuvieron información que indicaba que la joven podría encontrarse en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras implementar un operativo, el pasado 8 de octubre, las autoridades localizaron a María Isabella, en compañía de una persona de su círculo cercano, confirmando que se encontraba a salvo.

María Isabella no fue víctima de algún delito, informaron autoridades de CDMX

Las autoridades trasladaron a la adolescente a la Fipede, donde personal especializado la atendió conforme a los protocolos de atención a víctimas para verificar su estado de salud y garantizar su retorno con su familia.

De acuerdo con los primeros resultados, no existen indicios de que haya sido víctima de algún delito durante su ausencia.

Finalmente, la Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas reiteraron su compromiso con la localización de personas desaparecidas mediante investigaciones especializadas, coordinadas y con enfoque de derechos humanos, priorizando la seguridad e integridad de las víctimas.

