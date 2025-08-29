GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 29 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 29 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. Destacan las que realizarán los colectivos Somos Impacto MX y La Comuna 4:20, en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, respectivamente, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 10 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Colectivo “Hasta Encontrarles”

Hora: 06:15

06:15 Lugar: Estación Chabacano y Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 2, 3, 6 y 9 del Metro).

Estación Chabacano y Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 2, 3, 6 y 9 del Metro). Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la Sierra de Guadalupe.

Brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la Sierra de Guadalupe. Aforo estimado: 80 personas.

Somos Impacto MX

Hora: 08:30

08:30 Lugar: Consejo de la Judicatura Federal, Av. Insurgentes Sur, Álvaro Obregón.

Consejo de la Judicatura Federal, Av. Insurgentes Sur, Álvaro Obregón. Demanda: Mitin “Adiós a la justicia autónoma”, contra el Poder Judicial.

Mitin “Adiós a la justicia autónoma”, contra el Poder Judicial. Aforo estimado: 100 personas.

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Centro de Justicia para las Mujeres, Azcapotzalco.

Centro de Justicia para las Mujeres, Azcapotzalco. Demanda: Seguimiento a carpetas de investigación por violencia.

Seguimiento a carpetas de investigación por violencia. Aforo estimado: 25 personas.

Organizaciones en apoyo a Palestina

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez.

Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez. Demanda: Protesta por desalojos y procesos legales relacionados.

Protesta por desalojos y procesos legales relacionados. Aforo estimado: 30 personas.

Colectiva “En Llamas” – UNAM

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco.

Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco. Demanda: Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel.

Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel. Aforo estimado: 35 personas.

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc.

Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc. Demanda: Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis.

Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis. Aforo estimado: 100 personas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc.

Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc. Demanda: Evento “Kaonah Rituals”, por espacios culturales para mujeres consumidoras de cannabis.

Evento “Kaonah Rituals”, por espacios culturales para mujeres consumidoras de cannabis. Aforo estimado: 100 personas.

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas A.C. “Tinu Jeit”

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc. Demanda: Espacios para venta de artesanías.

Espacios para venta de artesanías. Aforo estimado: 25 personas.

Frente Feminista “Comandanta Ramona”

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Coyoacán.

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Coyoacán. Demanda: Actividades culturales por aniversario de toma de Rectoría.

Actividades culturales por aniversario de toma de Rectoría. Aforo estimado: 50 personas.

Comité Eureka

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Palacio Nacional, Cuauhtémoc.

Palacio Nacional, Cuauhtémoc. Demanda: Solicitan reunión por personas desaparecidas desde 1969 y conmemorar huelga de hambre de 1978.

Solicitan reunión por personas desaparecidas desde 1969 y conmemorar huelga de hambre de 1978. Aforo estimado: 6 personas.

Cita agendada

Trabajadores de Salud Nómina 8 Hora: 13:00 Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Cuauhtémoc. Demanda: Basificación e incorporación al IMSS-Bienestar. Aforo estimado: 35 personas.



