Los colectivos Somos Impacto MX y La Comuna 4:20 encabezan las movilizaciones este viernes en la CDMX
Este viernes 29 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. Destacan las que realizarán los colectivos Somos Impacto MX y La Comuna 4:20, en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, respectivamente, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas 10 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones programadas
Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:15
- Lugar: Estación Chabacano y Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 2, 3, 6 y 9 del Metro).
- Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la Sierra de Guadalupe.
- Aforo estimado: 80 personas.
Somos Impacto MX
- Hora: 08:30
- Lugar: Consejo de la Judicatura Federal, Av. Insurgentes Sur, Álvaro Obregón.
- Demanda: Mitin “Adiós a la justicia autónoma”, contra el Poder Judicial.
- Aforo estimado: 100 personas.
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro de Justicia para las Mujeres, Azcapotzalco.
- Demanda: Seguimiento a carpetas de investigación por violencia.
- Aforo estimado: 25 personas.
Organizaciones en apoyo a Palestina
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez.
- Demanda: Protesta por desalojos y procesos legales relacionados.
- Aforo estimado: 30 personas.
Colectiva “En Llamas” – UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco.
- Demanda: Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel.
- Aforo estimado: 35 personas.
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc.
- Demanda: Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas.
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc.
- Demanda: Evento “Kaonah Rituals”, por espacios culturales para mujeres consumidoras de cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas.
Asociación Nacional de Artesanos Indígenas A.C. “Tinu Jeit”
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc.
- Demanda: Espacios para venta de artesanías.
- Aforo estimado: 25 personas.
Frente Feminista “Comandanta Ramona”
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Coyoacán.
- Demanda: Actividades culturales por aniversario de toma de Rectoría.
- Aforo estimado: 50 personas.
Comité Eureka
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Palacio Nacional, Cuauhtémoc.
- Demanda: Solicitan reunión por personas desaparecidas desde 1969 y conmemorar huelga de hambre de 1978.
- Aforo estimado: 6 personas.
Cita agendada
- Trabajadores de Salud Nómina 8
- Hora: 13:00
- Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Cuauhtémoc.
- Demanda: Basificación e incorporación al IMSS-Bienestar.
- Aforo estimado: 35 personas.