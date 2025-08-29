Los colectivos Somos Impacto MX y La Comuna 4:20 encabezan las movilizaciones este viernes en la CDMX

| 06:35 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX para este 29 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 29 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. Destacan las que realizarán los colectivos Somos Impacto MX y La Comuna 4:20, en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, respectivamente, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital. 

En total, están previstas 10 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Colectivo “Hasta Encontrarles”

  • Hora: 06:15
  • Lugar: Estación Chabacano y Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 2, 3, 6 y 9 del Metro).
  • Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la Sierra de Guadalupe.
  • Aforo estimado: 80 personas.

Somos Impacto MX

  • Hora: 08:30
  • Lugar: Consejo de la Judicatura Federal, Av. Insurgentes Sur, Álvaro Obregón.
  • Demanda: Mitin “Adiós a la justicia autónoma”, contra el Poder Judicial.
  • Aforo estimado: 100 personas.

Colectiva “Las Tonantzin”

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Centro de Justicia para las Mujeres, Azcapotzalco.
  • Demanda: Seguimiento a carpetas de investigación por violencia.
  • Aforo estimado: 25 personas.

Organizaciones en apoyo a Palestina

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez.
  • Demanda: Protesta por desalojos y procesos legales relacionados.
  • Aforo estimado: 30 personas.

Colectiva “En Llamas” – UNAM

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco.
  • Demanda: Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel.
  • Aforo estimado: 35 personas.

Colectivo “La Comuna 4:20”

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc.
  • Demanda: Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis.
  • Aforo estimado: 100 personas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc.
  • Demanda: Evento “Kaonah Rituals”, por espacios culturales para mujeres consumidoras de cannabis.
  • Aforo estimado: 100 personas.

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas A.C. “Tinu Jeit”

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc.
  • Demanda: Espacios para venta de artesanías.
  • Aforo estimado: 25 personas.

Frente Feminista “Comandanta Ramona”

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Coyoacán.
  • Demanda: Actividades culturales por aniversario de toma de Rectoría.
  • Aforo estimado: 50 personas.

Comité Eureka

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Palacio Nacional, Cuauhtémoc.
  • Demanda: Solicitan reunión por personas desaparecidas desde 1969 y conmemorar huelga de hambre de 1978.
  • Aforo estimado: 6 personas.

Cita agendada

  • Trabajadores de Salud Nómina 8
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Cuauhtémoc.
    • Demanda: Basificación e incorporación al IMSS-Bienestar.
    • Aforo estimado: 35 personas.

