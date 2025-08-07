“¡Los están asaltando!”: pánico en Constituyentes tras robo de motociclistas a automovilista
Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a un automovilista mientras se encontraba detenido en el tráfico sobre avenida Constituyentes y Circuito Interior, en la Ciudad de México (CDMX). Aprovecharon la congestión vial y, a plena luz del día, lo interceptaron y despojaron de sus pertenencias.
Video del asalto en Constituyentes
El atraco ocurrió la mañana del miércoles 6 de agosto, cuando varios vehículos se encontraban detenidos en un semáforo. Los delincuentes, con cascos de motociclistas, se aproximaron a un auto, abrieron la puerta y comenzaron a robar al conductor. Otro automovilista grabó el momento del delito; en el video, se escucha decir: “Los está asaltando…”.
Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que ya investiga el caso.
“Personal de esta Secretaría tomó conocimiento de los hechos ocurridos la mañana de este miércoles 6 de agosto y ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable”, informó la SSC.
Consejos para prevenir asaltos
A continuación, algunos tips que te pueden ayudar a prevenir asaltos mientras conduces por la ciudad:
- Mantén los seguros de las puertas activados todo el tiempo
- Evita manejar con las ventanas abajo, especialmente en zonas con alto índice delictivo o en tráfico lento
- No muestres objetos de valor como celulares, relojes o bolsas
- Si notas movimientos sospechosos o personas acercándose a tu auto en un alto, mantente alerta y, si es posible, cambia de carril o avanza
- Instala cámaras o dashcam para tener evidencia en caso de incidente
- Evita rutas solitarias o zonas de riesgo, especialmente de noche
- Mantente informado sobre zonas de asaltos frecuentes y repórtalas en caso de detectar actividad sospechosa