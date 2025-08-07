“¡Los están asaltando!”: pánico en Constituyentes tras robo de motociclistas a automovilista

GENERANDO AUDIO...

En Constituyentes se captó un asalto en pleno tráfico.Foto:Gettyimages/Ilustrativa

Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a un automovilista mientras se encontraba detenido en el tráfico sobre avenida Constituyentes y Circuito Interior, en la Ciudad de México (CDMX). Aprovecharon la congestión vial y, a plena luz del día, lo interceptaron y despojaron de sus pertenencias.

Video del asalto en Constituyentes

El atraco ocurrió la mañana del miércoles 6 de agosto, cuando varios vehículos se encontraban detenidos en un semáforo. Los delincuentes, con cascos de motociclistas, se aproximaron a un auto, abrieron la puerta y comenzaron a robar al conductor. Otro automovilista grabó el momento del delito; en el video, se escucha decir: “Los está asaltando…”.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que ya investiga el caso.

“Personal de esta Secretaría tomó conocimiento de los hechos ocurridos la mañana de este miércoles 6 de agosto y ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable”, informó la SSC.

Consejos para prevenir asaltos

A continuación, algunos tips que te pueden ayudar a prevenir asaltos mientras conduces por la ciudad: