Los olvidados de la Concordia: ¿qué fue de los indigentes que vivían cerca de la explosión en Iztapalapa?

El campamento existía desde hace meses. Foto: Jennifer Turrubiartes

Hace cinco días, Iztapalapa vivió una de las tragedias más graves en su historia reciente, una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia, dejando un saldo hasta ahora de 14 personas fallecidas y 39 hospitalizadas; sin embargo, en medio de la cobertura mediática y el dolor de las familias reconocidas en la lista de víctimas, hubo un grupo casi invisible que también fue alcanzado por la tragedia; los jóvenes indigentes que desde hace meses vivían en un improvisado campamento a unos metros del puente.

¿Qué pasó con los indigentes que vivían en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Desde hace meses, un campamento de ocho jóvenes en situación vulnerable se instaló en el camellón frente al puente; hoy una mancha negra, árboles quemados y una cinta de precaución son el recuerdo de su hogar.

Con casas de campaña deterioradas, lonas rojas sostenidas por palos, cobijas y bolsas en el piso del camellón, los indigentes habían hecho de ese espacio su hogar. Se dedicaban a vender dulces, barritas y otros productos a los automovilistas que circulaban por la autopista México-Puebla.

“No molestaban a nadie, ellos estaban en su mundo, pero siempre saludaban”. Yesenia Hernández, vecina de la zona

La lista oficial emitida por la Secretaría de Salud, confirmó la muerte de Carlos Iván Contreras Salinas, uno de los integrantes del campamento. Entre los sobrevivientes, la comunidad recuerda con especial cariño a Omar Alejandro, más conocido como el “Barritas”, originario de Chalco. Su apodo lo ganó por vender barritas Marinela en la autopista México-Puebla y en la Calzada Zaragoza, donde era común verlo sacar sonrisas a cambio de unas monedas. Hoy, Omar se encuentra en el Hospital General Regional 197 del IMSS en Texcoco, con quemaduras graves y sin que hasta el momento algún familiar lo haya acompañado.

“Era un joven alegre, no merecía esto”, declaró la señora Chávez, vecina de la zona a este medio, señalando su preocupación porque ningún conocido lo ha buscado.

Otra de las jóvenes del campamento es Abril Castañeda, descrita por vecinos como una muchacha alegre y amigable. Yesenia Hernández, vecina de la Concordia, dijo a Unotv.com, que la vio salir “corriendo envuelta en llamas tras la explosión”. Actualmente, está internada en el Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez”, también sin la visita de familiares.

Un tercer joven, Kevin Díaz, se recupera en el Hospital Pemex Picacho acompañado por su familia, con un 35% de quemaduras, en estado estable. Armando, otro miembro del grupo de indigentes de la Concordia, que se describían como “una familia”, relató en entrevista para el canal de YouTube de Eva María Beristain, que se salvó del fuego, pues su perro lo alertó del peligro.

Pese a que según la lista de fallecidos, solo uno de los miembros del campamento de la Concordia murió, Armando dijo que tres de sus amigos fallecieron; con esta declaración se sabe sobre siete de los ocho indigentes

Vecinos de La Concordia piden que, si algún familiar de Omar o Abril los reconoce, acuda a los hospitales donde están internados para darles el apoyo que tanto necesitan.

