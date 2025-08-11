Los videos e imágenes más impactantes de las inundaciones y granizadas en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias y caída de granizo registradas la tarde y noche de este domingo provocaron múltiples afectaciones en la Ciudad de México, incluyendo 41 inundaciones, la caída de cinco árboles, daños en vialidades y afectaciones en diversos hospitales.

Ante la persistencia de las precipitaciones pluviales sobre la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta por lluvias en sus cuatro niveles, cubriendo las 16 alcaldías: Púrpura, Rojo, Naranja y Amarillo. Además, activó la alerta amarilla por fuertes vientos.

A las alertas de SGIRPC se sumó una vía celular enviada por la jefa de Gobierno.

¿Qué afectaciones dejaron las lluvias de hoy en la CDMX?

Asimismo, de acuerdo con el Centro de Mando del Plan Tlaloque, este 10 de agosto el volumen total de lluvia registrado en la capital superó los 19.9 millones de metros cúbicos, con las mayores precipitaciones en las estaciones de la alcaldía Cuauhtémoc (84.25 milímetros) y Gustavo A. Madero (64.75 milímetros). Además de 41 inundaciones.

Mientras que las alcaldías más afectadas fueron Cuauhtémoc (11 inundaciones), Azcapotzalco (5), Álvaro Obregón (3), Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza (1 cada una). Además, se reportaron dos postes caídos y cortocircuitos en vía pública, que fueron atendidos por el Honorable Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Además, en el Hospital Balbuena, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, el ingreso de agua pluvial a distintas áreas obligó al traslado de pacientes a zonas seguras, toda vez que en redes sociales se reportaron inundaciones similares en:

Hospital Rubén Leñero

Hospital Gregorio Salas

Hospital Materno Infantil Cuautepec

Hospital La Villa

Aunque las autoridades capitalinas solo hicieron referencia al de Balbuena.

Asimismo, no solo el Zócalo capitalino se inundó, sino algunas calles y edificios aledaños, a donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en apoyo para bajar el nivel del agua, como ocurrió también en otros puntos. A las afectaciones también se sumó el Metro capitalino.

En la colonia Moctezuma, en la Venustiano Carranza, cerca de 15 calles registraron altos niveles de agua acumulada que afectaron a varias viviendas.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las inundaciones más significativos se reportaron en la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, con un espejo de 300 metros y un tirante de 15 centímetros sobre la vialidad, así como en la colonia Argentina Poniente, en Miguel Hidalgo, donde se acumuló un espejo de 80 metros con 20 centímetros de tirante, sin daños a viviendas.

Por último, la administración de la CDMX reiteró el llamado a la población para no tirar basura en calles, áreas verdes ni cuerpos de agua, ya que el 50% de las inundaciones son provocadas por desechos que obstruyen el drenaje. También recordó que las emergencias se pueden reportar al 911, a la SGIRPC (55 56 83 2222) o a la Línea H2O (*426).

No solo en CDMX, también en el Estado de México

Por otra parte, las intensas lluvias acompañadas de granizo que se registraron provocaron severas afectaciones en varios municipios del Estado de México, incluyendo Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tultitlán. En distintas zonas de la región conurbada, ocasionó inundaciones y tráfico intenso, mientras que en algunas áreas se reportaron tormentas eléctricas.

En Naucalpan, la acumulación de agua alcanzó hasta 50 centímetros en algunos puntos, afectando principalmente el Periférico Norte, donde los grandes encharcamientos complicaron la circulación de cientos de automovilistas. A la altura de Toreo, las inundaciones dejaron varios vehículos varados, lo que derivó en un severo congestionamiento hacia el norte.

En Ecatepec, el servicio de transporte masivo Mexibús se vio interrumpido en la Línea 4, las inundaciones en la zona de Insurgentes obligaron a establecer un servicio provisional, y en la Línea 1, el tramo entre Insurgentes y Ojo de Agua quedó suspendido.

En Tecámac, vecinos reportaron en redes sociales fuertes corrientes de agua que afectaron calles y avenidas, compartiendo imágenes y videos de la fuerza del escurrimiento pluvial. Mientras tanto, en la autopista México–Querétaro, a la altura de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, la presencia de encharcamientos provocó carga vehicular y complicaciones en la circulación. Personal de Protección Civil de Tlalnepantla implementó labores de desazolve para liberar la vialidad.

Otros municipios como Coacalco y Tultitlán también resultaron afectados. En la transitada Avenida López Portillo, integrantes del Grupo Tláloc de la Comisión del Agua del Estado de México trabajaron para retirar el exceso de agua y evitar mayores daños. Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de protección civil y meteorología.

