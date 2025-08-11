Mañana de caos en CDMX: así opera el Metro y Metrobús tras fuerte lluvia de anoche

GENERANDO AUDIO...

Tras la intensa lluvia de ayer, diversos habitantes de la Ciudad de México (CDMX) se cuestionan si la capital amaneció con secuelas en sus sistemas de transporte público, tales como el Metro y el Metrobús; es por ello que te informamos el estado de ambas redes en caso de que las uses.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que la lluvia de ayer, causó la activación de la “alerta púrpura”, pues se registraron niveles de 84 milímetros de precipitación.

El aguacero provocó encharcamientos, afectaciones viales y problemas en el transporte público, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús.

¿Qué estaciones y Líneas del Metro de la CDMX no funcionan hoy?

Durante la noche y madrugada, el personal de Instalaciones Hidráulicas trabajó para drenar el exceso de agua en túneles y andenes. La Línea 5 ya ofrece servicio en todas sus estaciones con circulación continua de trenes. En el caso de la Línea A, también se encuentra operando sin restricciones.

Cabe mencionar que las Líneas 2 y 3 sufrieron interrupciones durante la tormenta, pero esta mañana ya restablecieron su operación normal.

El Metro funciona, pero ¿cuál es la situación del Metrobús de la CDMX?

El Metrobús presenta demoras en la Línea 4, principalmente en el tramo Buenavista – San Lázaro, debido a marcha lenta por congestión vial. Además, el servicio entre Alameda Oriente y Calle 6 se encuentra suspendido, por lo que se recomienda a los usuarios buscar rutas alternas.

Las autoridades llaman a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro y Metrobús, así como salir con tiempo extra, ya que algunas zonas de la ciudad aún reportan tránsito pesado.

