Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reportó que este martes 30 de septiembre se esperan 13 concentraciones, 5 citas agendadas, 1 rodada ciclista y al menos 8 eventos de esparcimiento en distintas alcaldías. Destacan la protesta del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) en Rectoría, el bloqueo vecinal en Desierto de los Leones y movilizaciones de colectivos cannábicos.

Álvaro Obregón

Pobladores de San Bartolo, Santa Rosa Xochiac y San Mateo

• Hora: 07:00

• Lugar: Colegio Británico, Desierto de los Leones 5578

• Acción: cierre de vialidades por tráfico en horarios escolares

• Aforo: 80

• Hora: 10:00

• Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

• Demanda: devolución de ahorros y cárcel a responsables del fraude

• Aforo: 100

• Hora: 11:00

• Lugar: Parque “El Huevo”, Lomas de Plateros

• Demanda: mesa de diálogo por seguridad y represión en su universidad

• Aforo: 20

• Hora: 13:00

• Lugar: Oficinas del IMSS-Bienestar, Guadalupe Inn

• Demanda: respeto a derechos laborales y pago puntual de salarios

• Aforo: 30

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

40 días por la vida

• Hora: 08:00

• Lugares: Clínicas Marie Stopes en Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa

• Actividad: vigilia de oración contra el aborto

• Aforo: 40

Coyoacán

STUNAM

• Hora: 10:00

• Lugar: Rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria

• Demanda: emplazamiento a huelga por 20% de aumento salarial

• Aforo: 1,500

• Hora: 15:00

• Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

• Actividad: organización de acciones solidarias con Gaza y ruptura de relaciones con Israel

• Aforo: 100

• Hora: durante el día

• Lugar: Plantel Sur, Jardines del Pedregal

• Motivo: revisión de protocolos de seguridad y mejoras en infraestructura

• Aforo: 50

Cuauhtémoc

Ahorristas defraudados por SOFIPO CAME

• Hora: 10:00

• Lugar: Fiscalía de Delincuencia Organizada, colonia Doctores

• Demanda: reestructuración y devolución de ahorros

• Aforo: 100

• Hora: 10:00 a 13:00

• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar

• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político

• Aforo: 100

• Hora: 12:00

• Lugar: Coordinación General de Recursos Humanos, Isabel La Católica 165

• Demanda: cumplimiento de acuerdos sindicales, derogación de Ley ISSSTE 2007 y devolución de descuentos por marchas

• Aforo: 250

• Hora: 12:00

• Lugar: Senado de la República

• Demanda: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa

• Aforo: 30

Benito Juárez

Congreso Nacional Indígena

• Hora: 17:00

• Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, colonia Xoco

• Demanda: acciones frente a hostigamiento a pueblos zapatistas

• Aforo: 60

Iztapalapa

Laboratorio 4:20

• Hora: 10:00

• Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Año de Juárez

• Actividad: recolección de firmas y actividades culturales por despenalización del cannabis

• Aforo: 40

• Hora: 10:00

• Lugar: Alcaldía Iztapalapa

• Demanda: servicios urbanos en predios de la organización

• Aforo: 35

• Hora: 17:00

• Lugar: Alcaldía Iztapalapa

• Demanda: apoyo tras daños estructurales por lluvias recientes

• Aforo: 25

• Hora: 18:00

• Lugar: Alcaldía Iztapalapa

• Demanda: atención tras inundaciones y reparación de viviendas

• Aforo: 30

Iztacalco

Movimiento de Unificación de Artesanos Indígenas Mazahuas

• Hora: 12:00

• Lugar: Secretaría de Vivienda, Granjas México

• Demanda: firma de convenio para habitar predio en colonia Doctores

• Aforo: 5

