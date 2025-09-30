Protesta del STUNAM y cierres vecinales en Desierto de los Leones marcan el 30 de septiembre en CDMX

| 08:21 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas Hoy Cdmx Concentraciones
Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reportó que este martes 30 de septiembre se esperan 13 concentraciones, 5 citas agendadas, 1 rodada ciclista y al menos 8 eventos de esparcimiento en distintas alcaldías. Destacan la protesta del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) en Rectoría, el bloqueo vecinal en Desierto de los Leones y movilizaciones de colectivos cannábicos.

Álvaro Obregón

  • Pobladores de San Bartolo, Santa Rosa Xochiac y San Mateo
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Colegio Británico, Desierto de los Leones 5578
    • Acción: cierre de vialidades por tráfico en horarios escolares
    • Aforo: 80
  • Ahorristas e inversionistas de SOFIPO CAME
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
    • Demanda: devolución de ahorros y cárcel a responsables del fraude
    • Aforo: 100
  • P8 Molotov
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Parque “El Huevo”, Lomas de Plateros
    • Demanda: mesa de diálogo por seguridad y represión en su universidad
    • Aforo: 20
  • Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Oaxaca
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Oficinas del IMSS-Bienestar, Guadalupe Inn
    • Demanda: respeto a derechos laborales y pago puntual de salarios
    • Aforo: 30

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

  • 40 días por la vida
    • Hora: 08:00
    • Lugares: Clínicas Marie Stopes en Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa
    • Actividad: vigilia de oración contra el aborto
    • Aforo: 40

Coyoacán

  • STUNAM
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria
    • Demanda: emplazamiento a huelga por 20% de aumento salarial
    • Aforo: 1,500
  • Asamblea interuniversitaria y popular por Palestina
    • Hora: 15:00
    • Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
    • Actividad: organización de acciones solidarias con Gaza y ruptura de relaciones con Israel
    • Aforo: 100
  • Padres de familia del CCH Sur
    • Hora: durante el día
    • Lugar: Plantel Sur, Jardines del Pedregal
    • Motivo: revisión de protocolos de seguridad y mejoras en infraestructura
    • Aforo: 50

Cuauhtémoc

  • Ahorristas defraudados por SOFIPO CAME
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Fiscalía de Delincuencia Organizada, colonia Doctores
    • Demanda: reestructuración y devolución de ahorros
    • Aforo: 100
  • Colectivo La Comuna 4:20
    • Hora: 10:00 a 13:00
    • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar
    • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político
    • Aforo: 100
  • CNTE, secciones 9, 10, 11 y 60
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Coordinación General de Recursos Humanos, Isabel La Católica 165
    • Demanda: cumplimiento de acuerdos sindicales, derogación de Ley ISSSTE 2007 y devolución de descuentos por marchas
    • Aforo: 250
  • Movimiento Cannábico Mexicano
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Senado de la República
    • Demanda: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa
    • Aforo: 30

Benito Juárez

  • Congreso Nacional Indígena
    • Hora: 17:00
    • Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, colonia Xoco
    • Demanda: acciones frente a hostigamiento a pueblos zapatistas
    • Aforo: 60

Iztapalapa

  • Laboratorio 4:20
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Año de Juárez
    • Actividad: recolección de firmas y actividades culturales por despenalización del cannabis
    • Aforo: 40
  • Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Alcaldía Iztapalapa
    • Demanda: servicios urbanos en predios de la organización
    • Aforo: 35
  • Mueblerías de Santa Martha Acatitla
    • Hora: 17:00
    • Lugar: Alcaldía Iztapalapa
    • Demanda: apoyo tras daños estructurales por lluvias recientes
    • Aforo: 25
  • Vecinos de Santa Martha Acatitla
    • Hora: 18:00
    • Lugar: Alcaldía Iztapalapa
    • Demanda: atención tras inundaciones y reparación de viviendas
    • Aforo: 30

Iztacalco

  • Movimiento de Unificación de Artesanos Indígenas Mazahuas
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Secretaría de Vivienda, Granjas México
    • Demanda: firma de convenio para habitar predio en colonia Doctores
    • Aforo: 5

