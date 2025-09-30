Protesta del STUNAM y cierres vecinales en Desierto de los Leones marcan el 30 de septiembre en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reportó que este martes 30 de septiembre se esperan 13 concentraciones, 5 citas agendadas, 1 rodada ciclista y al menos 8 eventos de esparcimiento en distintas alcaldías. Destacan la protesta del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) en Rectoría, el bloqueo vecinal en Desierto de los Leones y movilizaciones de colectivos cannábicos.
Álvaro Obregón
- Pobladores de San Bartolo, Santa Rosa Xochiac y San Mateo
• Hora: 07:00
• Lugar: Colegio Británico, Desierto de los Leones 5578
• Acción: cierre de vialidades por tráfico en horarios escolares
• Aforo: 80
- Ahorristas e inversionistas de SOFIPO CAME
• Hora: 10:00
• Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
• Demanda: devolución de ahorros y cárcel a responsables del fraude
• Aforo: 100
- P8 Molotov
• Hora: 11:00
• Lugar: Parque “El Huevo”, Lomas de Plateros
• Demanda: mesa de diálogo por seguridad y represión en su universidad
• Aforo: 20
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Oaxaca
• Hora: 13:00
• Lugar: Oficinas del IMSS-Bienestar, Guadalupe Inn
• Demanda: respeto a derechos laborales y pago puntual de salarios
• Aforo: 30
Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- 40 días por la vida
• Hora: 08:00
• Lugares: Clínicas Marie Stopes en Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa
• Actividad: vigilia de oración contra el aborto
• Aforo: 40
Coyoacán
- STUNAM
• Hora: 10:00
• Lugar: Rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria
• Demanda: emplazamiento a huelga por 20% de aumento salarial
• Aforo: 1,500
- Asamblea interuniversitaria y popular por Palestina
• Hora: 15:00
• Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
• Actividad: organización de acciones solidarias con Gaza y ruptura de relaciones con Israel
• Aforo: 100
- Padres de familia del CCH Sur
• Hora: durante el día
• Lugar: Plantel Sur, Jardines del Pedregal
• Motivo: revisión de protocolos de seguridad y mejoras en infraestructura
• Aforo: 50
Cuauhtémoc
- Ahorristas defraudados por SOFIPO CAME
• Hora: 10:00
• Lugar: Fiscalía de Delincuencia Organizada, colonia Doctores
• Demanda: reestructuración y devolución de ahorros
• Aforo: 100
- Colectivo La Comuna 4:20
• Hora: 10:00 a 13:00
• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar
• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político
• Aforo: 100
- CNTE, secciones 9, 10, 11 y 60
• Hora: 12:00
• Lugar: Coordinación General de Recursos Humanos, Isabel La Católica 165
• Demanda: cumplimiento de acuerdos sindicales, derogación de Ley ISSSTE 2007 y devolución de descuentos por marchas
• Aforo: 250
- Movimiento Cannábico Mexicano
• Hora: 12:00
• Lugar: Senado de la República
• Demanda: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa
• Aforo: 30
Benito Juárez
- Congreso Nacional Indígena
• Hora: 17:00
• Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, colonia Xoco
• Demanda: acciones frente a hostigamiento a pueblos zapatistas
• Aforo: 60
Iztapalapa
- Laboratorio 4:20
• Hora: 10:00
• Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Año de Juárez
• Actividad: recolección de firmas y actividades culturales por despenalización del cannabis
• Aforo: 40
- Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
• Hora: 10:00
• Lugar: Alcaldía Iztapalapa
• Demanda: servicios urbanos en predios de la organización
• Aforo: 35
- Mueblerías de Santa Martha Acatitla
• Hora: 17:00
• Lugar: Alcaldía Iztapalapa
• Demanda: apoyo tras daños estructurales por lluvias recientes
• Aforo: 25
- Vecinos de Santa Martha Acatitla
• Hora: 18:00
• Lugar: Alcaldía Iztapalapa
• Demanda: atención tras inundaciones y reparación de viviendas
• Aforo: 30
Iztacalco
- Movimiento de Unificación de Artesanos Indígenas Mazahuas
• Hora: 12:00
• Lugar: Secretaría de Vivienda, Granjas México
• Demanda: firma de convenio para habitar predio en colonia Doctores
• Aforo: 5