Manifestantes se reúnen en el Puente de la Concordia para exigir justicia para las víctimas

Manifestación en el Puente de la Concordia. Foto: Jennifer Turrubiartes

La mañana de este domingo, entre las 11:20 y las 12:00 horas, un grupo de aproximadamente 20 personas se manifestó en las inmediaciones del Puente de la Concordia, escenario de la explosión de una pipa de Gas LP, para que las autoridades del Estado de México regulen el transporte de hidrocarburos para impedir que vuelva a ocurrir una tragedia similar.

Con pancartas improvisadas y consignas directas, los vecinos gritaron frases como “Delfina mata” y “10 de septiembre no se olvida”, exigiendo que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se pronuncie públicamente sobre lo ocurrido.

Manifestantes exigen justicia para víctimas del Puente de la Concordia

Los manifestantes explicaron que el puente no solo pertenece a una zona limítrofe entre Iztapalapa y municipios mexiquenses, sino que es un punto neurálgico de conexión por el que cruzan miles de personas diariamente. Por ello, sostienen que la mandataria estatal no puede mantenerse en silencio, ya que la tragedia rebasa límites territoriales y afecta directamente a los habitantes del Edomex.

“Queremos justicia, no solo silencio”, gritaban algunos de los presentes, mientras recordaban que las víctimas requieren atención inmediata, pero también claridad sobre las responsabilidades que llevaron a la explosión.

Ana Laura Sánchez, una de las personas presentes en la protesta, mencionó que se busca instalar una mesa de diálogo con la gobernadora para que se regule el transporte de hidrocarburos.

“Que las autoridades municipales se hagan presentes y responsables sobre el tema del accidente de la pipa. La autoridad del estado de México ha omitido en todo momento, exigimos que se presente la gobernadora Delfina Gómez y se establezca una mesa de diálogo”, declaró Ana Laura Sánchez.

Una protesta breve pero cargada de exigencias

La manifestación duró menos de una hora. Muchos de los participantes, vecinos y familiares de los heridos, tuvieron que retirarse para regresar a los hospitales donde aún permanecen internados sus seres queridos.

El tránsito vehicular y peatonal continuaba su curso en la zona, pero las voces de protesta no pasaron desapercibidas. Los inconformes advirtieron que si la gobernadora no ofrece declaraciones claras, planean organizar nuevas acciones para mantener viva la exigencia: justicia y atención para las víctimas del Puente de la Concordia.

