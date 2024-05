Sigue Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la tarde de este jueves persiste la influencia de un sistema de alta presión en el Valle de México, por lo que se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Esto generó condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado, intensa radiación solar y temperatura superior a los 30 °C, lo que no favoreció a que se levantara la medida medioambiental. ¿Habrá doble Hoy No Circula el viernes, 17 de mayo? Te lo decimos a continuación.

¿Habrá doble Hoy No Circula el viernes 17 de mayo?

Será hasta las 20:00 horas de este jueves, cuando se sepa si continúa la Contingencia Ambiental y si se establece el doble Hoy No Circula para el viernes, 17 de mayo.

Por lo pronto, la tarde de este jueves, continúan vigentes las restricciones a la circulación establecida para este jueves, 16 de mayo.

Acumulación de Ozono

La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable ayudó a su acumulación en la zona noroeste. A las 15:00 horas, se registró una concentración máxima de 149 ppb en la estación Atizapán (ATI), ubicada en el municipio del mismo nombre, en el Estado de México.

Continuidad de la Fase I

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Méixico, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, se informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono y sus medidas, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir el riesgo de afectación a la salud.

Monitoreo y Comunicados

La Comisión Ambiental de la Megalópolis afirmó que estará atenta a la calidad del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas en la ZMVM. Informará en un boletín que se emitirá hoy a las 20:00 horas o antes, si las condiciones cambian.

¿A qué autos les afecta el doble Hoy No Circula, establecido para este jueves, 16 de mayo?

Este jueves 16 de mayo deben suspender la circulación los autos con:

Holograma de verificación 2

de verificación Holograma de verificación 1 , cuyo último dígito de placa sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8

de verificación , cuyo último dígito de placa sea Holograma de verificación 00 y 0, engomado verde , terminación de placa 1 y 2

terminación de Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos

La medida sigue vigente la tarde de este jueves, hasta que la CAMe actualice su reporte.