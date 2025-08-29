Maratón CDMX 2025: ruta, cierres viales, transporte gratis y más
El XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se celebrará este domingo 31 de agosto, con la participación de miles de corredores y aficionados. El evento deportivo tendrá un trayecto de 42.195 kilómetros, desde el sur de la capital y hasta el Centro Histórico. La salida será en el Estadio Olímpico Universitario y la meta en el Zócalo capitalino, atravesando zonas emblemáticas de la ciudad.
Ruta del Maratón CDMX 2025
De acuerdo con los organizadores, los corredores pasarán por colonias como La Condesa y Polanco, además de lugares representativos de la capital, entre ellos:
- Palacio Nacional
- Palacio de Bellas Artes
- Monumento a la Revolución
- Ángel de la Independencia
- Museo Soumaya
- Auditorio Nacional
- World Trade Center
- Estadio Olímpico Universitario
Cierres viales en el Maratón CDMX 2025
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) informó que los cierres viales iniciarán a las 05:45 horas y se extenderán hasta las 16:00 horas. Las vialidades que permanecerán bloqueadas incluyen:
- Avenida Insurgentes Sur
- Avenida Chapultepec
- Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora
- Calle Florencia
- Paseo de la Reforma
- Plaza y Avenida de la República
- Avenida Juárez
- Calle Simón Bolívar
- República del Salvador
- 20 de Noviembre
Además, las autoridades capitalinas recomendaron a los asistentes utilizar transporte público para evitar contratiempos por los cierres.
Metrobús CDMX
Las Líneas de este sistema de transporte que sufrirán afectación durante el evento son: Líneas 1, 2, 3, 4 y 7.
Transporte gratis por el Maratón CDMX 2025 será para corredores
El Sistema de Transporte Colectivo, Metro, ofrecerá servicio gratuito a los participantes inscritos en el evento, presentando su número de corredor.
Las Líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro de la CDMX estarán abiertas desde las 5:00 de la mañana en apoyo a los asistentes al evento y corredores.
Seis rutas de autobuses gratis, exclusivos para corredores
El próximo domingo, día en que se correrá el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se contará con seis rutas de autobuses 100% eléctricos, gratis y exclusivos para los corredores, que los llevarán directamente al Estadio Olímpico Universitario a fin de que puedan arribar sin complicaciones a la salida de la carrera.
La salida de todos los autobuses se llevará a cabo a las 03:30 horas desde los siguientes puntos:
- Ascenso: Av. Revolución y Río Becerra
- Descenso: Estadio Olímpico Universitario
- Ascenso: Autobuses Futura Indios Verdes
- Descenso: Estadio Olímpico Universitario
- Ascenso: San Jerónimo-Pino Suárez
- Descenso: Estadio Olímpico Universitario
- Ascenso: Av. Río Churubusco-Palacio de los Deportes
- Descenso: Av. Del Imán-Río Becerra
- Ascenso: Glorieta SCOP
- Descenso: Av. Del Imán-Río Becerra
- Ascenso: Av. Del Imán
- Descenso: Estadio Olímpico Universitario
Operativo de seguridad y servicios en el Maratón CDMX 2025
El Gobierno de la CDMX desplegará personal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y brigadas médicas, con el objetivo de atender a los corredores y al público que acuda al recorrido.