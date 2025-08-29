Maratón CDMX 2025: ruta, cierres viales, transporte gratis y más

GENERANDO AUDIO...

Habrá cierres viales por Maratón CDMX el 31 de agosto. Foto: Cuartoscuro

El XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se celebrará este domingo 31 de agosto, con la participación de miles de corredores y aficionados. El evento deportivo tendrá un trayecto de 42.195 kilómetros, desde el sur de la capital y hasta el Centro Histórico. La salida será en el Estadio Olímpico Universitario y la meta en el Zócalo capitalino, atravesando zonas emblemáticas de la ciudad.

Ruta del Maratón CDMX 2025

De acuerdo con los organizadores, los corredores pasarán por colonias como La Condesa y Polanco, además de lugares representativos de la capital, entre ellos:

Palacio Nacional

Palacio de Bellas Artes

Monumento a la Revolución

Ángel de la Independencia

Museo Soumaya

Auditorio Nacional

World Trade Center

Estadio Olímpico Universitario

Cierres viales en el Maratón CDMX 2025

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) informó que los cierres viales iniciarán a las 05:45 horas y se extenderán hasta las 16:00 horas. Las vialidades que permanecerán bloqueadas incluyen:

Avenida Insurgentes Sur

Avenida Chapultepec

Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora

Calle Florencia

Paseo de la Reforma

Plaza y Avenida de la República

Avenida Juárez

Calle Simón Bolívar

República del Salvador

20 de Noviembre

Además, las autoridades capitalinas recomendaron a los asistentes utilizar transporte público para evitar contratiempos por los cierres.

Metrobús CDMX

Las Líneas de este sistema de transporte que sufrirán afectación durante el evento son: Líneas 1, 2, 3, 4 y 7.

Transporte gratis por el Maratón CDMX 2025 será para corredores

El Sistema de Transporte Colectivo, Metro, ofrecerá servicio gratuito a los participantes inscritos en el evento, presentando su número de corredor.

Las Líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro de la CDMX estarán abiertas desde las 5:00 de la mañana en apoyo a los asistentes al evento y corredores.

Seis rutas de autobuses gratis, exclusivos para corredores

El próximo domingo, día en que se correrá el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se contará con seis rutas de autobuses 100% eléctricos, gratis y exclusivos para los corredores, que los llevarán directamente al Estadio Olímpico Universitario a fin de que puedan arribar sin complicaciones a la salida de la carrera.

La salida de todos los autobuses se llevará a cabo a las 03:30 horas desde los siguientes puntos:

Ascenso: Av. Revolución y Río Becerra

Av. Revolución y Río Becerra Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Ascenso: Autobuses Futura Indios Verdes

Autobuses Futura Indios Verdes Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Ascenso: San Jerónimo-Pino Suárez

San Jerónimo-Pino Suárez Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Ascenso: Av. Río Churubusco-Palacio de los Deportes

Av. Río Churubusco-Palacio de los Deportes Descenso: Av. Del Imán-Río Becerra

Ascenso: Glorieta SCOP

Glorieta SCOP Descenso: Av. Del Imán-Río Becerra

Ascenso: Av. Del Imán

Av. Del Imán Descenso: Estadio Olímpico Universitario

Operativo de seguridad y servicios en el Maratón CDMX 2025

El Gobierno de la CDMX desplegará personal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y brigadas médicas, con el objetivo de atender a los corredores y al público que acuda al recorrido.

