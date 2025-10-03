GENERANDO AUDIO...

94 policías fueron hospitalizados; 78 ya fueron dados de alta. Fotos: AFP

La Marcha del 2 de octubre en la CDMX dejó un saldo de 94 policías trasladados a hospitales para su atención, de los cuales 78 fueron dados de alta, 16 continúan en observación y tres permanecen delicados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Policías lesionados en la marcha del 2 de octubre

De acuerdo con la SSC, los 94 elementos recibieron atención especializada en distintos hospitales. Durante la noche, 78 fueron dados de alta, mientras que 16 permanecen en observación médica. Tres policías se encuentran en condición delicada y requerirán más tiempo de recuperación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se refirió a los hechos ocurridos durante la movilización:

“94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada; 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan delicados”, señaló.

Brugada destacó el actuar de los uniformados:

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”.

Asimismo, informó sobre medidas de apoyo:

“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”, dijo.

Marcha del 2 de octubre afecta a comerciantes del Centro Joyero

Durante la marcha también se registraron daños a negocios. Comerciantes del Centro Joyero de la Ciudad de México reportaron pérdidas en 24 locales afectados, algunos con seguro y otros sin cobertura.

Los dueños de los establecimientos mantienen diálogo con autoridades capitalinas para calcular los montos de los daños y determinar la forma de resarcir las afectaciones.

Centro Histórico amaneció con daños tras la movilización

La SSC informó que en la marcha participaron más de 10 mil personas. Tras el recorrido, el Centro Histórico de CDMX presentó daños en inmuebles y comercios, pintas en edificios, cortinas afectadas y saqueos.

En el Zócalo capitalino quedaron restos de polvo blanco proveniente de extintores usados por policías para sofocar incendios. Personal de limpia trabaja en la remoción de pintas en la explanada y en columnas de edificios cercanos.

