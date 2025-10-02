Marcha 2 de octubre en CDMX: ruta, horario, cierres y alternativas viales

GENERANDO AUDIO...

Checa alternativas viales por la marcha del 2 de octubre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), con motivo del 57 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, tendrá como punto de partida la Plaza de las Tres Culturas y avanzará hacia el Zócalo capitalino. El inicio está programado para las 16:00 horas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la dependencia, se prevé la asistencia de alrededor de 8 mil personas en esta movilización.

Alternativas y cierres viales

El Centro de Orientación Vial de la SSC de la capital mexicana ha anunciado las alternativas viales:

Manuel González

Eje 1 Oriente

Avenida de los Insurgentes

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Avenida Doctor Río de la Loza

Habrá afectaciones viales en distintos puntos de la capital, principalmente a lo largo de la ruta de la marcha. Los cierres se aplicarán conforme avance el contingente hacia el Zócalo, teniendo en cuenta que la ruta principal saldrá de la Plaza de las Tres Culturas con destino a la Plaza de la Constitución, todo el primer cuadro de la capital mexicana tendrá cierres viales.

Actividades por la marcha del 2 de octubre

Las actividades que tendrán lugar por la marcha del 2 de octubre son:

10:00 hrs. Visita al mural “1968, Semillas y Memoria”, en el edificio Chihuahua

13:00 hrs. Mitin “La Lucha Sigue”, en la “Estela de Tlatelolco”

16:00 hrs. Inicio de la marcha

Al término de la marcha, los colectivos estudiantiles de la UNAM colocarán un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional

La marcha del 2 de octubre se realiza anualmente en la CDMX para conmemorar y exigir justicia por la Matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. Este evento trágico, donde fuerzas militares y paramilitares abrieron fuego contra una manifestación estudiantil pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, simboliza la represión estatal y la violación a los derechos humanos durante el régimen autoritario de la época.

La marcha sirve como un recordatorio de los estudiantes, maestros y civiles asesinados, desaparecidos o encarcelados, y se ha convertido en una plataforma para demandar la memoria, verdad y justicia para las víctimas, así como para defender la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la democratización del país, manteniendo vivo el lema “¡2 de octubre no se olvida!”.

