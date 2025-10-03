Marcha del 2 de octubre se sale de control en CDMX: saqueos, pintas y riñas

La marcha del 2 de octubre volvió a llenar las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México este miércoles, a 57 años de la matanza de Tlatelolco. La movilización dejó heridos, saqueos y choques en el Zócalo entre manifestantes y policías.

Desde la mañana, colectivos sociales, universitarios y agrupaciones civiles se reunieron para recordar al movimiento estudiantil de 1968 y exigir justicia.

Foto: Melina Ochoa
Foto: Melina Ochoa

La Brigada Marabunta encabezó el contingente con sus chalecos naranjas, seguida por estudiantes que coreaban “¡2 de octubre no se olvida!”. Pancartas, tambores, batucadas y hasta una bandera palestina marcaron la jornada, en la que también se registraron pintas en edificios y comercios del Centro.

Manifestación se tornó violenta en Bellas Artes

Durante el recorrido, un grupo de encapuchados saqueó una tienda de pinturas y utilizó las latas robadas para realizar pintas en fachadas. La tensión aumentó al llegar a Bellas Artes, donde encapuchados lanzaron cohetones y bombas caseras contra las vallas y los policías.

En respuesta, las autoridades usaron gas lacrimógeno, lo que obligó a manifestantes a cubrirse con pañuelos y camisetas. Algunos improvisaron escudos de madera, mientras brigadas médicas y Marabunta atendían a los heridos. En imágenes, se observó a periodistas y manifestantes sangrando, así como otros siendo auxiliados en plena calle.

Enfrentamientos en el Zócalo y mitin final

La marcha avanzó entre humo, gritos y piedras hasta llegar al Zócalo capitalino, donde el conflicto con granaderos se intensificó. Miembros del bloque negro despojaron a policías de cascos y escudos para después prenderles fuego.

Durante el mitin, grupos propalestinos exigieron al Gobierno mexicano romper relaciones con Israel y proteger a los mexicanos de la flotilla. La jornada cerró con enfrentamientos, varios heridos y daños a comercios en la zona, a pesar de que algunos establecimientos fueron blindados.

También el ERUM ayudó a elementos policiales que resultaron heridos.

Algunos manifestantes permanecieron en la plancha del Zócalo alrededor de las fogatas; sin embargo, no se reportaron nuevos enfrentamientos.

Después de las 19:00 horas,  personal de limpia comenzó sus labores barriendo cristales, piedras y zapatos.

